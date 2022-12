Brésil: date et lieu de l’enterrement du roi Pélé, une veillée funèbre annoncée

La date et le lieu de l’inhumation de la légende du football Brésilien, le roi Pélé décédé à l’âge de 82 ans ont été dévoilés dans la nuit du jeudi au vendredi, peu de temps après son décès.

Le corps de Pelé, le plus grand joueur de football de tous les temps, sera inhumé à Santos, où il a enchanté le monde. Selon les informations, le corps du roi Pélé décédé jeudi à l’âge de 82 ans quittera l’hôpital Albert Einstein à l’Estádio Urbano Caldeira de Vila Belmiro lundi à l’aube et son cercueil sera placé au centre du stade du Santos FC où Pélé a joué. La veillée publique devrait commencer à 10h.

The dailymail rapporte que quiconque veut dire au revoir au « roi du football » entrera par deux portes dont l’une réservée aux politiciens et à des autorités. En attendant le lundi, les préparatifs des funérailles de Pelé ont déjà commencé à Santos, où il a disputé certains de ses plus grands matchs.

Une veillée funèbre en hommage à Pélé

La légende du football sera enterrée mardi 3 janvier 2023, à Santos, dans la ville située dans l’État de São Paulo, au Brésil où les adeptes du ballon rond attendent avec impatience cet ultime hommage.

Un défilé en son hommage aura lieu dans les rues de Santos. La presse y aura accès par la porte 20 et une inscription préalable sera nécessaire, par mail, avec le règlement communiqué sur le site officiel du club.

Pelé est décédé à l’âge de 82 ans après une longue bataille contre le cancer du côlon. Il était hospitalisé depuis la fin du mois de novembre 2022. Sa mort a été confirmée par sa fille Kely Nascimento à travers un message sur les réseaux sociaux : « Tout ce que nous sommes, c’est grâce à vous ». Nous vous aimons infiniment. Repose en paix. », a-t-elle écrit ce jeudi soir

Au cours de sa carrière de joueur, Pélé a marqué 1 282 buts en 1 366 matchs, dont 77 en 92 apparitions pour son pays.