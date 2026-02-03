Brésil : au moins 15 pèlerins tués dans un accident de bus dans le nord-est

Au moins quinze personnes, dont trois enfants, ont perdu la vie mardi 3 février dans un accident de la route impliquant un autocar dans le nord-est du Brésil, ont indiqué les autorités locales. Le drame s’est produit alors que le véhicule transportait un groupe de fidèles.

Selon la presse régionale, près de soixante personnes se trouvaient à bord du bus qui rentrait d’une fête religieuse traditionnelle célébrée dans l’État du Ceará, plus au nord. Le cortège revenait vers l’intérieur de l’Alagoas lorsque l’accident est survenu.

Le communiqué du gouvernement d’Alagoas détaille que les personnes décédées comprenaient cinq hommes, sept femmes et trois enfants. Les personnes qui ont survécu ont été transportées et prises en charge dans les hôpitaux locaux. L’incident a eu lieu aux abords de São José da Tapera, une commune de milieu rural.

Enquête et prise en charge des rescapés

Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances exactes du sinistre et déterminer les responsabilités. Les autorités locales doivent analyser les éléments disponibles sur place et entendre des témoins pour éclaircir l’enchaînement des faits.

Les établissements de santé de la zone ont accueilli les blessés et mis en place les soins nécessaires, tandis que les services de l’État coordonnent les opérations. Les familles des victimes sont informées et assistées par les autorités compétentes.