Brenda Biya s’en prend à ses parents: « On vient sans rien puis on repart sans rien en laissant tout »

Après avoir été poursuivie en justice en Suisse pour diffamation par l’artiste Camerounaise Dencia, Brenda Biya fait à nouveau parler d’elle. La fille du président camerounais vient de faire une sortie étrange qui suscite beaucoup de réactions sur la toile.

Du rififi entre Paul Biya et sa fille Brenda ? C’est la question que se posent les internautes depuis la récente sortie de la jeune femme. Dans une publication sur les réseaux sociaux, Brenda de son vrai nom Anastasie Brenda Biya Eyenga a lancé une grosse pique à ses parents en écrivant: « La vie est très étrange. On vient sans rien, puis on se bat pour avoir tout, puis on repart sans rien en laissant tout« .

Très vite, cette déclaration a été interprétée par de nombreux internautes comme une allusion au régime de son père, qui est au pouvoir au Cameroun depuis plus de 40 ans et qui est actuellement âgé de 90 ans. En effet, cette déclaration de la jeune femme a ravivé les débats sur la question de la succession présidentielle au Cameroun.

« Ton père va alors laisser quoi ? Peut-être à vous sa progéniture seulement. Si oui quand tu ne ndjappes pas tu es très lucide et remplis de bon sens« , « Parle à ton père et son gouvernement », peut-on entre autres lire dans les commentaires.

Faut-il le rappeler, Paul Biya est l’un des chefs d’État à la longévité la plus importante au monde et est également le plus âgé d’entre eux. Le Cameroun qu’il dirige depuis plus de 40 ans, est confronté à des défis économiques et sécuritaires majeurs, et de nombreux Camerounais estiment que le régime actuel a épuisé ses ressources et qu’il est temps pour un changement de leadership.

Mais ce n’est pas la première fois que la fille cadette du couple présidentiel s’en prend à ses parents. Sur Snapchat, il y a quelques mois, la première fille camerounaise avait ouvertement renié ses parents. « … Ils ne m’ont jamais donné d’amour comme un véritable enfant. Tout va bien lorsque tu es à leur portée. Tout ce qui les intéresse, c’est leur image. Je n’ai pas de parents… », avait-elle écrit avant d’être internée.

