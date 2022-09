BrandingAfrica: savez-vous que la place de l’Etoile Rouge a été réalisée les armes sur la tempe de l’architecte ?

Grand carrefour de la capitale économique du Bénin, la place de l’Etoile Rouge est un grand point de rencontre de cinq voies dans le 8e arrondissement de Cotonou. Savez-vous que l’architecte béninois Joseph Vinou qui a réalisé ce chef d’œuvre, l’a fait les armes sur la tempe et a même été embastillé, avant la fin des travaux ?

Située dans le 8e arrondissement, en plein coeur de Cotonou, la place de l’Etoile Rouge est un lieu emblématique dans l’histoire de la République du Bénin. A l’origine, l’objectif des militaires au pouvoir depuis le 26 octobre 1972 était de réaliser une « place de la libération » pour commémorer « les trois glorieuses ». En effet, les « trois glorieuses » rappellent successivement les dates de 30 novembre 1972 ( discours-programme du Gouvernement militaire révolutionnaire (Gmr) dirigé par le grand camarade de lutte, le chef de bataillon Mathieu Kérékou), le 30 novembre 1974 ( l’adoption du marxisme-léninisme comme doctrine de l’Etat) et le 30 novembre 1975 ( proclamation de la République populaire du Bénin).

« C’est de force que j’ai réalisée cette prouesse »

Construite en novembre 1976, la place de l’Etoile Rouge a été réalisée par l’architecte béninois Joseph Vinou. « C’est de force que j’ai réalisée cette prouesse » a déclaré Joseph Vinou, dans une interview réalisée par Frisson Radio. L’ancien chef service de l’urbanisme au ministère des travaux publics sous la révolution a vu débarquer chez lui des militaires armés jusqu’aux dents, pour « exiger » ses compétences d’architecte afin de commémorer les « trois glorieuses » avec une infrastructure symbolique.

« Le capitaine Martin Dohou Azonhiho accompagné du chef de district Frédéric AFFO m’ont d’abord exposé la démarche » a déclaré M. Vinou. « Le chantier étant déjà en cours, ils ont vu que ça ne correspond pas à leur élan révolutionnaire. Ils ont dit qu’il faut que je fasse une autre conception et qu’ils me donnent 48 heures. Je ne me suis pas reposé. »

« L’entrepreneur, un italien, a été forcé de réaliser. Il a fait le travail à perte. On est arrivé à bout, au bout de 3 mois et demi. Malheureusement, à 4 jours de l’inauguration, les travaux n’étaient pas finis et l’entrepreneur a été embastillé pour retard » a déclaré l’architecte béninois qui affirme avoir également été embastillé sous les ordres du chef district. « J’ai exigé dès le jour même qu’on nous sorte de là pour que les travaux puissent reprendre et finir à date. Ils nous ont fait sortir le lendemain à 8h00, le 28 novembre. »