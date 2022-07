Boxe: le pugiliste britannique d’origine nigériane, Umar Sadiq, raccroche les gants

Umar Sadiq a annoncé sa retraite de la boxe deux ans après avoir subi un traumatisme crânien

L’ancien pugiliste de l’équipe du Nigeria a subi une défaite brutale au 12e tour contre l’ancien challenger mondial des super-moyens Fedor Chudinov en Russie en septembre 2020.

Sadiq a été hospitalisé après avoir subi un hématome sous-dural – un saignement au cerveau – lors de son combat à court préavis avec le Russe. Le joueur de 34 ans a survécu à l’horrible épreuve et a continué à boxer contre la volonté du British Board of Boxing Control, bien qu’il ait depuis raccroché ses gants pour se frayer un chemin à Hollywood.

« Les professionnels de la santé me disent que j’ai de la chance d’être en bonne santé. J’ai donc décidé de me pencher complètement sur mon rêve d’enfant, de sortir du ring de boxe et d’entrer dans la scène d’acteur », a confié le boxeur à Mirror.

Sadiq a fait ses débuts professionnels en 2017 et a remporté 11 de ses 13 combats professionnels. Ses seules défaites étaient contre Zak Chelli et Chudinov.