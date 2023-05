Boxe: le médaillé olympique australien, Harry Garside, accusé de violence domestique

-Publicité-

Le médaillé de bronze olympique australien en boxe, Harry Garside, a été arrêté et accusé d’agression à l’aéroport de Sydney à son retour dans le pays.

Un porte-parole de la police de la Nouvelle-Galles du Sud a confirmé qu’une enquête avait été ouverte sur des informations faisant état d’un incident présumé lié à la violence domestique le 1er mars à Bellevue Hill, a rapporté l’ Australian Associated Press .

Garside a remporté le bronze en boxe légère masculine à Tokyo 2020 et était en Afrique du Sud où il a terminé deuxième de la version australienne de l’émission télévisée I’m a Celebrity… Get Me Out of Here ! en tant que finaliste de la triple championne du monde de netball et double médaillée d’or des Jeux du Commonwealth Liz Ellis.

Il a été libéré sous caution et doit comparaître devant le tribunal local de Downing Center le 24 mai. Le joueur de 25 ans a nié les allégations. « La conduite de la police en présence des médias à l’aéroport international de Sydney hier ( mercredi, ndlr) m’a pris complètement par surprise« , a déclaré Garside dans un communiqué sur Instagram .

« Je nie catégoriquement les allégations de violence et conteste le récit fait à la police. Je n’ai rien à cacher et je me défendrai contre cette accusation. La police n’a pas été informée de tous les faits et je suis convaincu que ma réputation sera justifiée par la procédure judiciaire. Parce que l’affaire est devant les tribunaux, je n’en dirai pas plus », a-t-il ajouté.

Garside a remporté l’or chez les poids légers chez lui aux Jeux du Commonwealth sur la Gold Coast en 2018. Sa médaille de bronze à Tokyo 2020 signifiait qu’il était le premier Australien à terminer sur un podium olympique de boxe depuis plus de trois décennies.

