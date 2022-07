Boxe: Clément Loko écarte le nigérian Félix Fatundji et se rapproche du podium au WBC

Le boxeur béninois Clément Loko défiait son homologue nigérian Félix Fatundji ce samedi à Lagos. Et le pugiliste a remporté son combat par abandon à la 4è reprise.

Le pugiliste béninois, Clément Loko fait un pas de plus pour son admission dans le Top 5 mondial Wbc Francophone de boxe. La Panthère a remporté son combat face au nigérian Félix Fatundji par abandon à la quatrième reprise.

C’était au petit matin de ce samedi 02 Juillet 2022 à la Yucateco arena d’Ikorodu dans l’Etat de Lagos au Nigéria. Clément n’a laissé aucune chance au boxeur local qui face à la fureur du béninois, a préféré déposer les armes.

Clément Loko remporte ainsi le deuxième combat des six prévus qu’il doit livrer dans le cadre de ces éliminatoires. Et si le triple champion d’Afrique remporte cinq des six combats, il va rentrer dans le Top 5 mondial Wbc Francophone de boxe.

Rappelons que Clément Loko dit «La Panthère noire» est né le 27 décembre 1996. Il évolue dans la catégorie des poids plumes. Il a une taille de 1,65 m. Il a été six fois champion du Bénin chez les amateurs. Il a fait 45 combats amateurs dont six (6) défaites. Le Béninois compte plus de 9 combats professionnels, huit victoires dont 6 par KO et une défaite.