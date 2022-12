Bousculade et mort subite au stade des Matyrs: Fally Ipupa convoqué par le parquet général

Fally Ipupa est attendu à la Cour d’appel de Kinshasa-Gombe le jeudi 8 décembre 2022 en réponse à une convocation relative à son concert qui a viré au drame au stade des martyrs le 29 octobre 2022.

Comme promis par le ministre de l’intérieur de la RDC Daniel Aselo, les organisateurs du dernier concert de Fally Ipupa qui a fait plusieurs morts répondront devant la justice.

C’est dans cette perspective que l’interprète du célèbre titre « Reine » a reçu une convocation l’invitant à se présenter à l’office du parquet général près la cour d’appel de la Gombe jeudi prochain.

Il s’agira pour lui d’expliquer pourquoi, son concert a reçu au delà du chiffre d’accueil soit plus de 120 milles personnes dans un stade qui contient 80 milles places.

Une quinzaine de mort au concert de Fally Ipupa

Pour rappel, au total onze personnes dont deux policiers et un enfant de 13 ans sont décédés au concert de Fally Ipupa lors d’une bousculade. Suite à ce drame, le Ministre de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Daniel Aselo est montée au créneau pour annoncer des sanctions contre l’organisateur du concert.

« Ça doit cesser. L’organisateur doit être puni. Il sera recherché et sera arrêté et sanctionné. Il doit se présenter de lui-même pour s’expliquer (…) Si une grenade lacrymogène avait été lancée par la Police, on se sait pas ce qui se serait passé », avait déclaré le ministre Sama Lukonde.

Selon lui, les organisateurs de ce spectacle scénique sont responsables de l’accès au-delà de la capacité d’accueil du stade des Martyrs.