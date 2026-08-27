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Botswana : Mohammed Dewji explore des investissements pour MeTL

Mohammed Dewji, patron du conglomérat tanzanien MeTL, a affiché son intérêt pour de futurs investissements au Botswana lors d’une audience avec le président Duma Boko à Gaborone le 25 août, alors que le groupe poursuit son expansion régionale.

Ousmane Traoré Samba
Ousmane Traoré Samba
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Economie
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Botswana : Mohammed Dewji explore des investissements pour MeTL
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L’homme d’affaires a présenté le Botswana comme une porte d’entrée vers le marché d’Afrique australe. Il n’a toutefois annoncé ni projet signé ni calendrier d’implantation à l’issue de cette rencontre.

Duma Boko a assuré que son gouvernement travaillait à alléger les procédures administratives pour les investisseurs. Le président botswanais a expliqué vouloir imposer des délais de traitement afin d’accélérer l’installation des entreprises.

Cette séquence s’inscrit dans une offensive plus large de MeTL hors de Tanzanie. En mai 2026, Mohammed Dewji avait dit viser le marché kényan avec une usine de boissons projetée à Mombasa.

Le 18 août à Maputo, il a aussi annoncé un projet d’investissement de 250 millions de dollars au Mozambique, assorti d’un objectif de 20 000 emplois. Duma Boko a ajouté vouloir éviter que les investisseurs aient à passer d’un bureau à l’autre pour s’implanter dans le pays.

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