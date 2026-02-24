Botswana 4 Nations Tournament : un tournoi à quatre en mars avec le Zimbabwe, le Malawi et la Zambie

En mars 2026, Francistown, au Botswana, accueillera le « Botswana 4 Nations Tournament », une confrontation amicale qui réunira la sélection hôte et trois équipes voisines : la Zambie, le Zimbabwe et le Malawi. Ce rassemblement régional promet d’attirer l’attention des observateurs du football africain, soucieux de suivre la montée en puissance des nations de la sous-région.

Organisé avant les échéances continentales à venir, ce mini-tournoi se veut avant tout un laboratoire pour les staffs techniques. Les entraîneurs profiteront de ces rencontres pour expérimenter des schémas tactiques, affiner les automatismes entre joueurs et obtenir une lecture précise du niveau collectif et individuel de leurs effectifs.

Les ambitions varient d’une sélection à l’autre : la Zambie entend confirmer son rôle moteur au sein de la région, le Zimbabwe cherche à stabiliser ses performances, le Malawi vise à franchir un palier supplémentaire, tandis que le Botswana compte sur l’effet du public et le contexte local pour afficher sa progression.

Enjeux sportifs et opportunités

Pour les techniciens, l’intérêt réside aussi dans la possibilité de donner du temps de jeu à des éléments encore peu testés en compétition officielle, d’observer la complémentarité entre titulaires et remplaçants, et de mesurer la profondeur de leur banc. Ces confrontations offrent un cadre compétitif sans la pression des enjeux qualificatifs, propice aux prises de risques contrôlées.

Du côté des joueurs, l’événement représente une chance de se mettre en évidence et de gagner en confiance avant les échéances majeures du calendrier africain. Les clubs locaux et les supporters pourront, eux, jauger l’évolution de leurs sélections et participer à une atmosphère propice à la consolidation des collectifs.