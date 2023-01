Borussia Dortmund: Sébastien Haller raconte son retour à la compétition

Dans un entretien accordé au journal L’Equipe, Sébastien Haller est revenu sur son retour à la compétition, après plusieurs mois d’absence dus à son traitement contre le cancer des testicules.

Après plusieurs mois loin de terrain en raison de sa double opération d’une tumeur aux testicules, Sébastien Haller a repris le chemin des pelouses. L’attaquant ivoirien a disputé le weekend dernier son premier match officiel avec le BVB. L’ancien joueur de l’Ajax a disputé le match contre Augsburg (4-3), à l’occasion de la 16è journée du championnat. Entré en jeu à la 62è minute, le joueur de 28 ans a été acclamé par les près de 82.000 spectateurs du Westfalenstadion, à guichets fermés. Comme un seul homme, le public s’est levé pour acclamer celui qui s’est battu contre la maladie pendant plus de six mois.

Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’Eléphant est revenu sur son retour aux affaires : « C’était une émotion forte. C’est ce que j’avais en ligne de mire depuis le premier jour, pouvoir montrer mes qualités et savoir que, derrière, il y avait eu un combat. Ça a rajouté à mon envie. Tous, on l’attendait. Le seul truc qui a baissé l’intensité de mon émotion, c’est le score, car je reste un compétiteur et j’entre à 2-2. (…) Mais il y a encore tellement de choses à vivre ».

Sébastien Haller a disputé mercredi son deuxième match de la saison avec les BVB. Le joueur de 28 ans a contribué à la victoire des Marsupiaux face à Mayence (2-1) à l’occasion de la 17è journée de Bundesliga. Et même si l’Ivoirien n’a pas marqué, il a signé la passe décisive qui a conduit au but de la victoire de son équipe, inscrit dans les dernières minutes de la rencontre par Reyna.