Boomplay: Diamond Platnumz franchit la barre des 300 millions de streams

Diamond Platnumz a franchi un nouveau cap dans sa carrière musicale, alors que le chanteur tanzanien a franchi la barre des 300 millions de streams sur Boomplay.

Diamond Platnumz, le Roi incontesté du Bongo Fleva, continue de régner en maître sur la plateforme de streaming musical Boomplay en Tanzanie et au-delà. Ses exploits artistiques se traduisent par des chiffres impressionnants qui témoignent de sa grandeur dans l’industrie musicale.

Avec pas moins de 300 millions de streams cumulés exclusivement sur Boomplay, Diamond Platnumz se positionne fermement en tête de l’échiquier musical tanzanien. Sa musique continue de captiver les auditeurs, propulsant ses titres au sommet des classements et consolidant sa position de leader incontesté.

Le parcours musical de Diamond Platnumz ne montre aucun signe de ralentissement, et sa domination sur Boomplay témoigne de la connexion profonde qu’il entretient avec son public. Son héritage musical se consolide davantage, et il continue d’écrire l’histoire en laissant une empreinte indélébile dans le monde de la musique africaine et au-delà.

