Booba : en plein concert, le Duc de Boulogne exhibe « la b!te de Maître Gims » (vidéos)

Booba vient d’en placer une à Maître Gims, lors d’un concert, en marge de ses 25 ans de carrière. Profitant d’un bain de foule, le Duc de Boulogne a exhibé un s£xtoy, disant que c’est « la b!te de Maître Gims », ce qui n’a pas manqué d’amuser ses admirateurs.

Il est l’un de ces rappeurs de l’Hexagone, qui ont bâti leur carrière sur des confrontations verbales, des plus rudes. Indémontable et, toujours, égal à lui-même, l’homme de 43 ans, originaire du Sénégal, ne rate aucune occasion, pour s’en prendre, violemment, à ses adversaires.

En effet, le plus « solide » des rappeurs français, qui vit aux États-Unis, depuis belle lurette, a, encore, fait des siennes. Le Duc de Boulogne, puisque c’est de lui qu’il est question, a profité d’un récent concert, en marge de ses 25 ans de carrière, pour lancer une pique cinglante à Maître Gims. Alors que le patron du 92i profitait, allègrement, d’un bain de foule, en pleine prestation, le vieux de la vieille en a profité, pour tirer à boulets rouges sur l’auteur du titre à succès « Bella ».

« C’est la b!te de Maître Gims »

Tenant entre les mains ce qui semblait être un s£xtoy, le Ratpi a lancé : « C’est la b!te de Maître Gims », avant de balancer le gadget dans le public. La vidéo de cette soirée, où le colosse de Boulogne-Billancourt a, encore, dicté sa loi, fait son petit bonhomme de chemin sur les réseaux sociaux, avec son lot de commentaires. Il faut dire que la communauté du plus célèbre rappeur français, avec 10 opus à son actif, ne pouvait pas en demander mieux.

La vie est pleine de surprises… pic.twitter.com/fROnHC6O6k — Booba (@booba) July 19, 2022

En début d’année, faut-il le rappeler, Maître Gims s’était, déjà, attiré la foudre des internautes, en demandant à ce que les fans arrêtent de lui souhaiter bonne année. « Laissez-moi avec ça, je n’ai jamais répondu à ça et vous continuez à m’envoyer des ‘bonne année’ tout le mois de janvier, février, etc. En plus, les muslims (musulmans, NDLR), on a la même conviction, arrêtez avec ça. C’est des muslims, la plupart, qui m’envoient ça. Les frères, on fête pas ça. », avait-il tempêté.

Gims pousse un coup de gueule contre les personnes qui lui souhaitent « Bonne année ».



Il ne veut plus en entendre parler et fait un rappel à tous les musulmans. pic.twitter.com/LL2rr4jX2g — Generasonrap (@generasonrap) January 1, 2022

Il n’en avait pas fallu longtemps à B2OBA, pour dézinguer le frère de Dadju. En légende d’une capture d’écran, rapportant la réaction de certains internautes, qui n’avaient pas été d’accord avec le recadrage de Maître Gims, le Duczer a traité le leader vocal de la Sexion d’Assaut de « pitre sans pupitre que tu es. »