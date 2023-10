Boni Yayi à la tête des démocrates : « C’était prévisible », réagit Houngbédji

- Publicité-

Le gouvernement n’est pas surpris de la désignation de l’ancien président Boni Yayi à la tête du parti Les Démocrates. Selon Wilfried Houngbédji, cette actualité était une équation à 0 inconnu.

Le dimanche 15 Octobre dernier, l’ancien président Boni Yayi a pris les rênes du parti Les Démocrates, le plus grand parti de l’opposition au régime du président Patrice Talon. Interrogé sur cette actualité ce vendredi 20 Octobre à la faveur de son point de prese hebdomadaire, le secrétaire général adjoint et porte parole du gouvernement Léandre Wilfried Houngbédji affirme que cette actualité ne comportait aucune surprise.

« Pour nous, il n’y avait aucune surprise parce que c’était une équation à 0 inconnu. Le président Yayi a fait du Yayi et puis on prend acte et la vie continue tout simplement »,, a indiqué le porte parole du gouvernement.

Pour Léandre Wilfried Houngbédji, la préoccupation du gouvernement est comment faire pour que les béninois vivent mieux à travers la mise en oeuvre du programme d’action du gouvernement. A l’en croire, il n’ y a pas plus important pour le gouvernement que cette préoccupation.

Précédemment président d’honneur du parti, Boni Yayi a démissionné de son poste lors du congrès qui s’est tenu le weekend dernier à Parakou pour remplacer le député Eric Houndété au poste de président du parti Les Démocrates. Cette désignation de l’ancien chef d’état à la tête du plus grand parti politique de l’opposition serait stratégique selon certains responsables du parti.