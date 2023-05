Bon à savoir : voici pourquoi les chemises des femmes se ferment du côté gauche

- Publicité-

Malgré l’évolution de la mode et l’ampleur des vêtements unisexes sur le marché, la chemise reste une pièce vestimentaire essentielle aux coupes très variables. Elle s’ajuste selon le sexe. Découvrez ici la raison pour laquelle les chemises des femmes se ferment du côté gauche.

Dans les friperies les habits ne sont souvent pas triés. Ils sont pour la plupart du temps mélangés dans de grand paniers. Du coup le choix vous est difficile. Pour distinguer la chemise « masculin » du « féminin », il faut juste prêter attention à ce petit indice.

En effet, si vous observez bien une chemise pour « femme », vous allez remarquer que les boutonnières sont placées sur la droite et que les boutons sont à gauche. En la portant, il faut ainsi la fermer de telle sorte que le tissu du côté droit soit en haut et du côté gauche en dessous. Côté hommes, cette conception des chemises est inversée.

Pourquoi donc cette différence ?

Deux hypothèses s’offrent à nous : la première découle du fait que la majorité des gens sont droitiers. La seconde fait plutôt référence aux activités spécifiquement masculines ou féminines pour lesquelles la main droite serait plus utile.

Pourquoi les chemises pour femmes se ferment à gauche ?

Ce concept du boutonnage inversé simplifie grandement la tâche pour les femmes, surtout durant l’allaitement. En effet, dans la mesure où la plupart des jeunes mamans tiennent généralement leurs bébés sur l’épaule gauche durant la lactation, c’est ainsi plus pratique et plus facile pour elles de déboutonner leur chemisier avec la main droite.

