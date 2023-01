Bon à savoir : les vertus beautés insoupçonnées de l’huile de palme

Régulièrement utilisée en cuisine, l’huile de palme a également beaucoup de bienfaits insoupçonnés beautés. Découvrez les dans cet article.

L’huile de palme rouge non raffinée, a des vertus insoupçonnées pour la beauté de notre corps. Très utilisée dans nos cuisines africaines, cette huile regorge de vitamines A et E qui sont bénéfiques pour la peau. L ’huile de palme rouge est plus riche en carotènes que la tomate ou la carotte.

Véritable antioxydant, l’huile de palme, communément appelée « l’huile rouge » a entre autres, une action réparatrice sur la peau. Elle atténue les effets du soleil, lisse les traits du visage. Elle a également des vertus anti-rides. En effet le betâ-carotène, qui est un dérivé de la vitamine A, est surtout connu pour donner un joli teint hâlé. C’est pourquoi l’huile de palme est très utilisée en Occident dans les cosmétiques notamment les fonds de teints.

En soin cosmétique, l’huile de palme se réclame d’autres propriétés. En effet, appliquée avant le shampooing, elle ravive les pointes et donne du soyeux à la chevelure, en plus d’agir comme un démêlant. En bain d’huile, elle est excellente. Ses actifs naturels sont également parfaits pour préserver la nature du cheveu.