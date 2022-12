Bon à savoir : à quoi sert la boucle au dos des chemises des hommes ?

Les chemises masculines disposent souvent d’une boucle derrière le dos en haut. Mais beaucoup ne savent pas qu’elle est là pour une raison, ou qu’elle joue un rôle. Découvrez dans cet article son historique et son rôle.

Toutes les chemises ne disposent pas de boucle au dos, alors que ce morceau de tissu a une fonction spécifique qui trouve son origine au milieu du siècle dernier.

Qatar 2022 Carré final Fifa Coupe du Monde Argentine - - Croatie Fifa Coupe du Monde France - - Maroc

Historique de la boucle au dos des chemises masculines

Le petit crochet a été inclus dans les chemises à la suggestion de la marine américaine dans les années 1950. En effet, ces derniers ont souligné qu’en raison du petit espace de l’armoire et comme ils n’avaient pas beaucoup de temps pour repasser leurs uniformes, leurs chemises se froissaient facilement.

Pour alors remédier à ce problème, l’idée est née de placer un morceau de tissu comme crochet pour accrocher les chemises directement sans avoir besoin d’un porte-manteau.

Rôles de la boucle au dos des chemises des hommes

Le petit crochet a pour but de maintenir la chemise en place lorsqu’elle est suspendue à un cintre, en empêchant le col de s’affaisser. Cela permet à la chemise de rester bien en place et de ne pas se froisser.

Pour également faciliter le rangement et le séchage de la chemise, les boucles ont donc été incluses au dos du vêtement. Le cordonnet était très pratique pour laisser sécher sa chemise dans le but qu’elle se froisse le moins possible. Et puis en plus, elles pouvaient être suspendues à un crochet sans prendre trop de place.