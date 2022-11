Bon à savoir: 06 autres utilisations domestiques des sachets de thé

Apprécié depuis des lustres, le thé est la deuxième boisson la plus consommée au monde après l’eau. Il rafraîchit, tout en favorisant la vigilance en raison de sa teneur modérée en caféine. En plus de se boire, il a d’autres utilisations qui sont méconnues par le grand public.

Le thé est reconnu pour ses vertus bien-être et santé sur l’organisme depuis la nuit des temps. Mais saviez-vous que cette boisson millénaire possède aussi d’autres atouts ? Découvrez les bienfaits de votre nouveau produit de beau-thé.

Le thé, un allié beauté pour les cheveux

Le thé n’est pas seulement une boisson à déguster, mais aussi un allié beauté pour les cheveux. Utilisez du thé sur vos cheveux contre leur chute. Il vous suffira d’infuser du thé vert bio en quinzaine de minutes avant de masser délicatement votre cuire chevelu pendant 5 minutes avant de laver vos cheveux au shampooing. En prime, le thé leur donnera un jolie aspect.

Le thé, un allié pour un joli sourire

Riche en polyphénols, le thé vert dope l’hygiène buccale en combattant les bactéries à l’origine de gingivite et en luttant contre la plaque dentaire. Et comme le thé contient du fluor, il contribue à renforcer l’émail des dents. Par contre, n’oubliez pas de vous laver soigneusement les dents car, consommé en excès, le thé peut noircir les dents à cause des tanins qu’il contient.

Le thé, un allié pour la prévention de la transpiration et des odeurs désagréables des pieds

Le thé noir ou vert est également idéal pour prévenir la transpiration et les odeurs désagréables des pieds. Vous pouvez utiliser deux sachets de thé usagés, que vous ouvrirez pour libérer les feuilles. Faites les infuser dans une eau bouillante. Lorsque l’eau n’est plus trop chaude pour vos pieds, introduisez les pendant 15 à 20 minutes, avant de les sécher.

Le thé, un allié pour un teint lumineux

Boire du thé est aussi efficace pour garder un teint éclatant. Grace à sa richesse en antioxydants, le thé favorise l’élimination des toxines. Mais ce n’est pas tout ! Le thé contient aussi de la théine (même molécule que la caféine) réputée pour son pouvoir détoxifiant. C’est idéal pour renforcer l’éclat du teint ! Sans compter qu’en buvant du thé, on s’hydrate en même temps. Rien de tel pour avoir une peau resplendissante !

Le thé , un allié pour régler les problèmes de moquettes et de tapis malodorants

Vous avez un problème de moquettes et de tapis malodorants ? Faites sécher vos sachets de thé usagés et saupoudrez leur contenu sur la surface désiré. Laissez les feuilles de thé pendant environ 20 minutes à une heure avant de passer l’aspirateur. Vous pouvez utiliser votre thé préféré afin d’apprécier le parfum qu’il laissera sur vos tapis et moquettes.

Le thé, un allié pour décongestionner la peau sensible des paupières

La peau sensible et fine autour des yeux est souvent sujette aux cernes ou aux gonflements. Pour y remédier et retrouver un regard lisse, profitez de l’action apaisante du thé. Rien de compliqué ! Faites infuser deux sachets de thé vert, pressez-les légèrement et placez-les une quinzaine de minutes au réfrigérateur. Puis, placez-les sous vos yeux durant une dizaine de minutes.

Ne jetez donc plus vos sachets de thé usagés car ils peuvent servir dans bien des occasions à la maison.