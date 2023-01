Bob Lee très en colère: l’activiste fait de troublantes révélations sur la fortune de Roi 12 12

Le blogueur ivoirien Bob Lee a réglé ses comptes avec l’homme d’affaires malien Roi 12 12, devenu le bon samaritain de certains acteurs du showbiz ivoirien.

Bob Lee ne conçoit pas que des ivoiriens puissent adorer le célèbre homme d’affaires malien, Roi 12 12 au point de s’agenouiller, de pleurer ou de ramper devant lui. Très choqué par la scène qui s’est produite à l’arrivée du malien en Côte d’Ivoire lundi dernier, Bob Lee a fait de troublantes révélations sur sa richesse.

Pour lui, Roi 12 12 est « un plaisantin, un malheureux, un menteur ». « Vous les africains, pourquoi vous êtes comme ça? Vous aimez qu’on vous mente. Des plaisantins, des vendeurs de drogue viennent là, se pavaner sur les réseaux sociaux, en train de vous blaguer avec des miettes, ba*ser toutes les jolies filles qui se font voir sur les réseaux sociaux et sur l’internet« , a balancer le blogueur ivoirien.

Selon lui, le roi 12 12 profite de la visibilité des artistes avec sa fortune. « Quand il entend que quelqu’un chante ici, il s’en va ba*ser ça. C’est pourquoi il est toujours en train de tourner au tour des artistes, parce qu’il veut qu’on pense qu’il est une star« , a-t-il dénoncé.

Les sources de sa richesse

Très en colère contre ses frères ivoiriens qui courent derrière Roi 12 12, l’activiste les invite à en savoir plus sur les sources de sa fortune. « On ne l’a jamais vu dire qu’il prend avion, il va en Chine pour acheter des marchandises pour vendre. Il vient au USA ici, on ne l’a jamais vu faire conteneur pour dire qu’il s’en va au Mali pour vendre ça. Il fait quoi dans la vie ? Venez me dire« . A demandé Bob Lee dans un direct, à propos du Roi 12 12.

Pour une fois, les internautes ont trouvé logique le raisonnement de Bob Lee sur la richesse de Roi 12 12. « Il dit haut et fort ce que les gens n’arrivent même pas à dire tout bas”, “Rien que la pure vérité”, Peut-on lire entre autres en commentaire.