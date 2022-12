Bob Lee recadre Yvidero : « Tu n’as même pas encore atteint un bon niveau… Mais tu veux… »

Le blogueur ivoirien vivant aux Etats-Unis, Bob Lee, a réagi à la sortie de la comédienne ivoirienne, Yvidero, qui a annoncé avoir annulé un spectacle au Mali en soutien aux 46 soldats incarcérés dans le pays. Une décision jugée absurde par la star du net.

La décision est salutaire et pourtant, Bob Lee trouve cela absurde. La comédienne Yvidero avait récemment annoncé sur les réseaux sociaux avoir annulé un spectacle au Mali en soutien aux 46 soldats ivoiriens détenus dans le pays. Ces derniers sont incarcérés depuis cinq mois dans la capitale malienne, accusés d’être des mercenaires envoyés pour déstabiliser la junte au pouvoir.

Dans son post, la jeune femme a exigé comme condition pour répondre à une invitation de prestation au Mali, la libération de ses compatriotes qui croupissent injustement dans les geôles maliennes.

Une décision maladroite selon Bob Lee qui ne voit pas la comédienne aller au bout de son combat. La star du net estime que l’animatrice de l’émission Yvidero show n’a pas les moyens de sa politique. Visiblement remonté contre l’action de la comédienne, le blogueur va jusqu’à rabaisser l’humoriste.

« Toi Yvidero, tu es sûre que tu peux faire palabre de 46 soldats ? Tu n’as même pas encore atteint le niveau de comédie même où on peut dire que tu as parole. C’est-à-dire que tu n’es même pas encore devenue internationale au point que tu remplisses une salle en France ou aux Etats-Unis. Et c’est toi déjà qui veut parler fort dans affaire de politique (…)« , a lâché Bob Lee dans un direct diffusé sur sa page Facebook.

Une violente réaction que ne laissera certainement pas passer inaperçue la comédienne, connue pour ses attaques frontales contre ses détracteurs. C’est en tout cas le souhait des férues de news peoples ivoiriennes.