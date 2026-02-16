Blessure de Frank Magri pèse sur Toulouse

Touché par une blessure depuis plusieurs semaines, l’attaquant camerounais Frank Magri n’était pas du voyage dimanche 15 février pour la rencontre face au Havre, comptant pour la 22e journée du championnat. Ce nouvel absent marque sa cinquième sortie manquée d’affilée sous le maillot toulousain, un coup dur pour le joueur de 26 ans et pour son équipe.

Touché par une blessure depuis plusieurs semaines, l’attaquant camerounais Frank Magri n’était pas du voyage dimanche 15 février pour la rencontre face au Havre, comptant pour la 22e journée du championnat. Ce nouvel absent marque sa cinquième sortie manquée d’affilée sous le maillot toulousain, un coup dur pour le joueur de 26 ans et pour son équipe.

Cette saison, Magri a trouvé le chemin des filets à cinq reprises en 17 apparitions, mais son indisponibilité commence à peser sur le rendement collectif. Sans lui, Toulouse peine à garder son niveau de performance et glisse au classement: le club pointe actuellement à la 10e place avec 30 points au compteur.

La défaite concédée contre Le Havre (2-1) constitue la deuxième revers en championnat pour les Toulousains sur ces dernières rencontres, et l’absence de son attaquant a été remarquée par les observateurs. Sur le plan individuel, Magri avait laissé une forte impression lors de sa dernière sortie le 17 janvier, où il avait marqué et offert une passe décisive.

Publicité

État de santé et calendrier international

Le joueur est en voie de guérison et les soigneurs du club envisagent un retour prochainement, sans toutefois avancer de date précise. Sa récupération sera suivie de près, d’autant que sa disponibilité conditionnera les options offensives de l’entraîneur pour les matches à venir.

Appelé dans l’effectif camerounais pour la CAN 2025, Frank Magri reste incertain pour la trêve internationale de mars avec les Lions Indomptables : tout dépendra de l’évolution de sa blessure et du feu vert médical avant la période de rassemblement.