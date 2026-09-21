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Éliminatoires CAN 2027 : suspendu face au Gabon, Hakimi rejoint le Maroc malgré sa blessure

Achraf Hakimi rejoindra le rassemblement du Maroc malgré une légère lésion à la cuisse droite. Suspendu pour l’ouverture des éliminatoires de la CAN 2027 face au Gabon vendredi, le capitaine des Lions de l’Atlas restera sous surveillance avant le déplacement contre le Lesotho.

Mohamed ISSA
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Éliminatoires CAN 2027 : suspendu face au Gabon, Hakimi rejoint le Maroc malgré sa blessure
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Le Paris Saint-Germain a annoncé le 14 septembre que son latéral souffrait d’une légère lésion à la cuisse droite, contractée lors de la victoire 1-0 à Brest. Sorti à la 39e minute, Hakimi a ensuite manqué le Classique remporté 2-1 à Marseille dimanche.

Malgré ce contretemps, Mohamed Ouahbi l’a maintenu dans la liste de 29 joueurs du Maroc pour les rencontres face au Gabon, au Lesotho et au Ghana. La Fédération royale marocaine de football a confirmé que le rassemblement débute ce lundi 21 septembre.

Hakimi ne pourra toutefois pas jouer contre le Gabon le 25 septembre. La CAF l’a suspendu pour deux matches officiels, dont un avec sursis pendant un an, après les incidents de la finale de la CAN 2025. Le match de Rabat doit donc correspondre au match ferme restant à purger.

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Luis Enrique a indiqué après OM-PSG que le joueur rejoindrait sa sélection et que le staff parisien resterait en contact avec le Maroc afin de suivre son état physique. Le Maroc affrontera le Lesotho le 29 septembre à Bloemfontein, puis le Ghana en amical le 4 octobre à Tanger.

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