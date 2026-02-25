Blati Touré signe à Al Ahli Tripoli

Après plusieurs saisons passées en championnat égyptien sous le maillot du Pyramids FC, le milieu burkinabè Blati Touré a choisi de relever un nouveau défi à l’étranger. Le joueur, international avec le Burkina Faso, quitte l’Égypte pour s’engager dans un autre championnat du continent.

La destination retenue est la Libye : Touré doit bientôt rejoindre les rangs d’Al Ahli Tripoli, formation évoluant à Tripoli. L’opération marque un tournant dans la carrière du milieu qui cherchait à varier les expériences après son passage prolongé au Caire.

L’arrivée du Togolais de cœur — souvent présenté sous le diminutif « Platy » sur les réseaux — a été confirmée mardi soir par les comptes officiels du club libyen, qui ont publié un message de bienvenue accompagné d’un visuel.

Profil et perspectives

Recruté pour renforcer le secteur central du terrain, Touré apporte une expérience précieuse acquise au plus haut niveau égyptien et en sélections. Son rôle devrait consister à organiser le jeu et à apporter de la densité au milieu, atouts qui ont motivé la signature selon les observateurs.

Les détails financiers et la durée exacte de son contrat n’ont pas été dévoilés par Al Ahli Tripoli. Reste à voir comment l’international burkinabè s’adaptera à son nouvel environnement et quelle influence il aura sur les ambitions du club dans les compétitions nationales et continentales.