Blanche Gardin suscite à nouveau la parole publique en assumant sans détour des confessions sur sa vie intime et la façon dont elle aborde la sexualité sur scène. L’humoriste, reconnue pour son franc-parler et son humour noir, a déclaré considérer certains comportements sexuels comme un « vice intime » et n’hésite pas à évoquer la domination et le vocabulaire violent qui, selon elle, entourent les rapports intimes, provoquant réactions et débats médiatiques.

Depuis ses débuts, Blanche Gardin s’est imposée par un style singulier : cru, introspectif et terriblement honnête. Sur scène et dans les interviews, elle aborde des thèmes que d’autres évitent, évoquant la dépression, les relations amoureuses, les absurdités du quotidien et la sexualité. Ce positionnement artistique fait de la liberté de ton son marqueur principal et une source régulière de controverses comme de soutien.

Lauréate de deux Molières de l’humour pour ses spectacles Je parle toute seule et Bonne nuit Blanche, Blanche Gardin est aussi une ancienne auteure de la série télévisée Parent mode d’emploi et une figure connue de l’univers Canal+. Son parcours a contribué à forger une présence singulière dans l’humour français, mêlant confidences personnelles et observations sociétales.

Les confessions sur la sexualité et la question du pouvoir dans l’intimité

Dans une interview relayée par Closer, l’humoriste a expliqué pourquoi la sexualité tient une place importante dans son travail : pour elle, “parler franchement de sexe est une façon d’exorciser”. Blanche Gardin estime que la question sexuelle est entourée de nombreux non-dits et d’hypocrisie, et elle souligne le rôle du langage pour traduire des rapports de force. Elle a résumé cette idée en observant que le champ lexical décrivant certains rapports amoureux est très violent, illustrant par la formule : “Un mec attrape une fille, c’est un peu Cro-Magnon…”

L’auteure et comédienne qualifie même certains aspects comme une forme de domination dans la sexualité dont, selon elle, on parle peu. En plaçant ces constats au cœur de son humour, elle transforme des sujets intimes et sensibles en matière de stand-up, cherchant à déconstruire les tabous par le biais du rire et de la provocation.

Sur sa propre position face aux relations, Blanche Gardin assume des contradictions apparentes : elle a déclaré n’être “pas contre” l’idée d’être avec quelqu’un qui lui “en impose”, une position parfois perçue comme paradoxale pour une artiste qui se dit féministe. Elle-même définit le féminisme en des termes concrets, insistant sur la liberté individuelle dans l’intimité et affirmant : “Une des définitions du féminisme est la liberté des femmes à disposer de leur cul”.