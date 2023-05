Blanche Bailly dépressive: cette confidence de la chanteuse sur ce moment sombre de sa vie

- Publicité-

La chanteuse Camerounaise Blanche Bailly a été victime il y a quelques années d’une dépression nerveuse. Ce sombre moment de sa vie a été raconté par l’artiste elle-même sur son compte Snapchat.

Au Cameroun, Coco Emilia n’est pas la seule célébrité qui se bat contre une dépression nerveuse. La chanteuse camerounaise, Blanche Bailly a confié avoir échappé au pire il y a quelques années, grâce au soutien de ses proches.

“Personne ne le sait, mais j’ai connu près de deux ans et demi de dépression, pendant lesquels je me suis complètement laissée aller. J’ai négligé le soin de moi-même et tout me dégoûtait. Je n’avais aucune motivation. Je suis tombée sur de vieilles photos de moi et j’en suis honnêtement choquée« , a-t-elle révélé.

Pour Blanche Bally, dans la vie, il est crucial de s’entourer des bonnes personnes capables d’accorder leur soutien dans les moments difficiles. « Car, cela arrive à tout le monde. J’ai la chance d’avoir quelques personnes authentiques dans ma vie et je remercie Dieu chaque jour, car je sais que je peux compter sur elles quoi qu’il arrive”, a confié Blanche Bally.

Blanche Bally soutient avoir souffert en silence de cette dépression qui a failli gâcher sa carrière musicale après la sortie de son premier single, “Kam we stay” en 2016.

