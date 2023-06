Black Santiago Club, la nouvelle série Canal+ Original made in Bénin (vidéo)

La série Black Santiago Club, fruit d’une collaboration audacieuse entre CANAL+ et des talents béninois, s’apprête à conquérir le monde avec son mélange explosif de musique, de suspense et d’authenticité. Plongez au cœur de cette création inédite, où le Bénin se transforme en un décor envoûtant pour une aventure artistique sans précédent.

À Cotonou au Bénin, un club accueille depuis des années un orchestre mythique, véritable trésor musical du continent. Tous les soirs, les projecteurs s’allument, l’orchestre s’installe, les fans irréductibles patientent en attendant le grand show. Emporté par la performance des musiciens et les rythmes de salsa africaine, de rumba ou d’afrobeat, le public s’ambiance. Bienvenue au Black Santiago Club !

C’est ainsi que la magie opère. Les musiciens prennent place sous les projecteurs, déchaînant une symphonie irrésistible de salsa africaine, de rumba enflammée et d’afrobeat envoûtant. Les spectateurs sont transportés par ces rythmes enivrants, succombant à l’ambiance électrique qui les enveloppe. Le Black Santiago Club devient alors bien plus qu’un simple lieu de rencontre, il incarne une expérience sensorielle unique, un voyage au cœur des émotions et de la créativité débordante de l’Afrique.

Mais aujourd’hui, le Black Santiago Club ne se contente pas d’écrire son histoire sur scène. Il se métamorphose en un univers télévisuel captivant. Black Santiago Club est bien plus qu’une simple série, c’est une révélation, une production CANAL+ORIGINAL qui explore les frontières du thriller musical. Le Bénin, terre de légendes et de traditions, devient le décor envoûtant de cette création audacieuse.

À travers des intrigues palpitantes et des personnages saisissants, Black Santiago Club offre une plongée profonde dans la culture béninoise. Écrit, produit et tourné localement, ce projet ambitieux est le reflet d’un engagement envers l’expression artistique et la narration authentique. Les talents béninois se révèlent et transmettent avec brio leur passion pour la musique et leur héritage culturel, faisant de cette série un hommage vibrant à l’Afrique et à ses multiples richesses.

Le lundi 3 juillet, Canal+ Première donnera le coup d’envoi de cette épopée télévisuelle fascinante. Cependant, pourquoi résister à l’appel de ce monde envoûtant plus longtemps ? La bande-annonce captivante de Black Santiago Club est déjà disponible, prête à vous immerger dans l’univers palpitant de la série.

Préparez-vous à embarquer dans une aventure où les notes de musique se mêlent à l’intrigue, où les rebondissements captivants se conjuguent à la puissance des performances artistiques.