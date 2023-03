Black M: après Youssoupha, le rappeur français élit domicile en Côte d’Ivoire

L’artiste français d’origine guinéenne Black M, a pris la décision de s’installer avec sa famille en Côte d’Ivoire, où il vivra désormais. Il rejoint ainsi une liste d’artistes africains naturalisés qui ont opté pour le pays d’Alassane Ouattara.

Black M ne vit plus désormais en France. Le rappeur et membre du groupe Sexion d’Assaut a décidé de poser ses valises en Côte d’Ivoire pour y vivre avec sa famille. Guinéen d’origine et naturalisé français, Black M a donc décidé de quitter l’hexagone pour tenter l’aventure ivoirienne. Un choix qui semble être un défi de taille pour le rappeur et sa famille.

Après plusieurs années en France, ils devront s’adapter à un nouveau mode de vie et une nouvelle culture. En choisissant la Côte d’Ivoire comme nouveau lieu de résidence, Black M ne fait pas figure d’exception. En effet, d’autres artistes africains ont fait le choix de s’installer dans le pays d’Alassane Ouattara, tels que le camerounais Pit Bacardi ou encore le congolais Youssoupha.

L’installation de Black M en Côte d’Ivoire est donc une nouvelle tendance chez les artistes africains naturalisés. Ces derniers cherchent peut-être à renouer avec leurs racines ou encore à explorer de nouveaux horizons artistiques en s’installant dans un pays différent de celui où ils ont grandi.

Pour rappel, Black M est connu pour être un artiste engagé, qui a su s’imposer sur la scène musicale française grâce à son talent et son originalité. Son succès repose également sur sa capacité à mélanger les genres musicaux, en alliant le rap, le RnB, le pop et le reggae, pour créer un univers musical unique.