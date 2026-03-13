Bixente Lizarazu et Téléfoot : la fin de la belle histoire avec TF1

Téléfoot s’arrêtera sur TF1 à l’issue de la saison en cours et basculera sur la plateforme digitale TF1+ , annonce Paris Match : une décision motivée par une érosion constante des audiences et un repositionnement stratégique du groupe, alors que l’émission dominicale, lancée en 1977, célèbre bientôt ses cinquante ans.

Téléfoot s’arrêtera sur TF1 à l’issue de la saison en cours et basculera sur la plateforme digitale TF1+, annonce Paris Match : une décision motivée par une érosion constante des audiences et un repositionnement stratégique du groupe, alors que l’émission dominicale, lancée en 1977, célèbre bientôt ses cinquante ans.

Lancée par Pierre Cangioni en 1977, Téléfoot a marqué plusieurs générations de téléspectateurs français en offrant chaque dimanche matin résumés, débats et analyses autour du football. L’émission a traversé les époques, les animateurs et les crises liées aux droits télévisés, mais a vu son audience se réduire fortement au fil des décennies.

Sur le plateau, la décennie 2010-2020 a consacré la place de personnalités comme Bixente Lizarazu et Grégoire Margotton, devenus des visages récurrents et identifiables du rendez-vous football du week-end sur TF1. Pour Bixente Lizarazu, l’aventure avec la chaîne remonte à l’été 2009 : après trois ans passés sur Canal+, il rejoint TF1, remplace Jean-Michel Larqué en 2010 et s’impose progressivement comme une voix influente du plateau.

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Les audiences en berne, TF1 tourne la page

Les chiffres cités par Paris Match illustrent le phénomène : Téléfoot affichait plus de 4 millions de téléspectateurs dans les années 2000, puis environ 2 millions dans les années 2010, avant de tomber sous le million au cours de la décennie suivante. Depuis la rentrée de septembre 2025, l’émission flotte autour de 800 000 téléspectateurs et une part d’audience inférieure à 15 %.

Face à cette décrue et à l’évolution des modes de consommation du football — désormais largement instantanée via réseaux sociaux et plateformes numériques — TF1 a choisi de retirer le linéaire de la case dominicale pour transférer la marque Téléfoot sur TF1+. Le groupe prévoit par ailleurs d’« événementialiser » les 50 ans du programme en 2027, selon les mêmes sources.

En remplacement du rendez-vous strictement footballistique du dimanche matin, TF1 travaille à la mise en place d’un nouveau format multisport intégrant football, automobile, rugby et basket, conçu pour s’appuyer sur le droit à l’information afin de limiter les coûts liés aux droits de diffusion payants.

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Cette décision s’inscrit dans une stratégie globale du groupe : TF1 a renoncé aux droits des deux prochaines Coupes du monde de football et concentre désormais une partie de ses investissements sur le rugby, précisent les informations publiées.