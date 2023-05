Birmanie: le cyclone Mocha fait 03 morts

- Publicité-

Le cyclone Mocha a récemment balayé l’ouest de la Birmanie ainsi que le Bangladesh voisin, entraînant la perte tragique de trois vies, selon les informations communiquées par la junte birmane.

Le cyclone Mocha a causé des ravages sur son passage, provoquant des pertes humaines et des blessures parmi les habitants de la Birmanie. La junte birmane a confirmé que trois personnes ont perdu la vie, et de nombreux résidents ont également été blessés lors du passage du cyclone.

Deux des victimes étaient résidentes de l’État de Rakhine, tandis que la troisième résidait dans la région méridionale d’Ayeyarwady. Les régions les plus durement touchées sont l’État de Rakhine, dans l’ouest du pays, et la région méridionale d’Ayeyarwady.



Les autorités locales et les équipes de secours sont mobilisées pour évaluer les dommages causés par le cyclone Mocha et fournir une aide aux communautés touchées. Des opérations de sauvetage sont en cours pour rechercher d’éventuelles personnes disparues et assurer la sécurité des habitants.