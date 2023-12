« Bien sûr, nous souhaitons les garder au Barça », Laporta sur Cancelo et Joao Felix

-Publicité-

Le président du Barça est revenu sur la situation de Joao Cancelo et Joao Felix qui retourneront dans leur club respectif à la fin de la saison. Et le dirigeant espagnol assure que sa direction fera tout ce qui est en son pouvoir pour lever l’option d’achat des deux portugais.

Prêtés cette saison pour une année, par l’Atletico Madrid et Manchester City, Joao Felix et Joao Cancelo semblent retrouver un nouveau souffle au Barça. Les deux joueurs sont pour beaucoup dans la forme actuelle des Culés en Liga, avec une victoire précieuse des Catalans face aux Colchoneros (1-0) le weekend dernier.

Une belle aventure dont les deux portugais aimeraient qu’elle soit prolongée à la fin de la saison. Un souhait partagé par le président du Barça, Joan Laporta, qui espère garder les deux Barcelonais. Une tâche pas du tout aisée pour l’actuel troisième de Liga qui va devoir lever l’option d’achat des internationaux lusitaniens, malgré sa situation financière assez morose.

Mais Joan Laporta reste confiant, comme il l’a confié aux journalistes ce samedi à Dubaï, où il est venu pour négocier des contrats de sponsoring avec des pays du Golfe. « Bien sûr, nous souhaitons les garder au Barça (Cancelo et Felix). Nous prévoyons d’aborder ces négociations dans un court laps de temps car, comme vous le savez, Deco planifie la meilleure manière de négocier. Comme vous le savez, l’Atletico Madrid et Manchester City sont deux clubs avec lesquels nous entretenons une belle amitié », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Besoccer.

Laporta s’est également dit très heureux des performances des deux Joao : « Cancelo, par exemple, joue en défense et au milieu de terrain. Il fait un très bon travail en défense à droite et à gauche, parfois Xavi le met au milieu de terrain, et Felix est un joueur de grande qualité, et ils ont tous les deux une belle technique. »

Après 15 journée de championnat, le Barça est troisième au classement avec 34 points, à quatre longueurs du duo de tête incarné par le Real Madrid et Gérone, à égalité de point. Les Culés défient dimanche soir les Gironistes dans le choc au sommet de cette journée. Une victoire des hommes de Xavi les rapprocherait au moins de la place de dauphin.