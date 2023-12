Bien-être : les aliments à privilégier pour être toujours heureux

L’alimentation est aussi de la nourriture pour l’âme. Pour devenir plus fort d’un point de vue psychologique, il faut de bons nutriments. Quels aliments rendent heureux ?

L’alimentation et les émotions sont étroitement liées. En effet, votre alimentation influence la manière dont vous vous sentez. Inversement, les émotions contrôlent également ce que vous mangez. Découvrez les types d’aliments à privilégier pour être toujours heureux.

Bananes : la douceur naturelle qui remonte le moral

Les bananes sont une source d’énergie naturelle. De plus, elles sont également riches en tyrosine, un acide aminé que l’organisme convertit en dopamine. Elles ont une grande teneur en fibres et en antioxydants. Ce qui leur fait un aliment idéal pour les moments où vous avez besoin d’un regain de bonheur et d’énergie. Manger régulièrement des bananes aidera votre système digestif et comblera une lacune de manière saine !

Chocolat noir : un régal pour votre cerveau

Le chocolat noir apporte des nutriments qui stimulent la production d’hormones impliquées dans les mécanismes du plaisir, telles que la dopamine. Les fruits et légumes sont aussi de grands pourvoyeurs de bien-être. Une étude australienne a montré que plus leur consommation est importante, plus l’indice sur l’échelle du bonheur augmente.

Poissons gras : les Oméga-3 pour la bonne humeur

Le saumon, la truite et les sardines sont non seulement bons pour le cœur, mais aussi pour l’humeur. Les acides gras oméga-3 qu’ils contiennent sont des précurseurs de la dopamine. La consommation de ces ingrédients pourrait améliorer les fonctions cérébrales. Donc, vous aurez tout le temps une meilleure humeur. Manger du poisson n’a jamais été aussi intéressant ! Saviez-vous que consommer des oméga-3 rend heureux ?

Noix et graines : Petits trésors de bonheur

Si les noix, les amandes ou tous les oléagineux sont souvent cités comme d’excellents en-cas qui doivent remplacer les traditionnelles barres chocolatées, ce n’est pas pour rien. Ils sont en effet riches en fibres, en magnésium, en acides aminés essentiels (tyrosine, leucine, méthionine, valine, des acides aminés qui aident notre cerveau à bien fonctionner), et également en vitamine B6. Or la vitamine B est essentielle à notre bonheur, car elle aide l’organisme à produire de la sérotonine, une hormone connue également sous le petit nom de… hormone du bonheur.

Aliments fermentés : des probiotiques pour un esprit positif

Il est intéressant de noter que les aliments fermentés comme le yaourt sont riches en probiotiques. Ainsi, ils aident à maintenir un intestin sain. Un lien direct entre le cerveau et un système digestif sain peut contribuer à une meilleure production de dopamine. Quelque chose de similaire à ce que fait la banane ! Manger de la banane avec du yaourt vous rendra plus heureux et plus joyeux.