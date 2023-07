Biélorussie: Wagner mène des exercices militaires avec les forces spéciales biélorusses

- Publicité-

Minsk a annoncé ce jeudi 20 juillet que des membres du groupe Wagner avaient commencé à s’entraîner avec les forces spéciales de l’ex-pays soviétique, près d’un mois après leur rébellion avortée en Russie.

Les combattants du groupe paramilitaire russe Wagner, contraints de partir en Biélorussie après leur rébellion manquée en Russie fin juin, vont s’entraîner avec les forces spéciales de ce pays allié de Moscou, a annoncé Minsk jeudi. « Au cours de la semaine, des unités des forces spéciales (biélorusses) et des représentants de l’entreprise (Wagner) vont s’entraîner aux missions de combat sur le terrain d’entraînement de Bretsky », près de la frontière avec la Pologne, a annoncé le ministère biélorusse de la Défense sur Telegram.

La semaine dernière, Minsk avait déjà indiqué que les combattants de Wagner formaient des conscrits biélorusses, sur un terrain d’entraînement au sud-est de la capitale, Minsk. Les combattants de Wagner ont joué un rôle majeur dans l’offensive russe en Ukraine, notamment en première ligne dans la sanglante bataille pour Bakhmout (est), dont la capture a été revendiquée en mai par Moscou après des mois de siège ayant dévasté la ville.

- Publicité-

Plus de combats en Ukraine

Le 24 juin, point culminant de semaines de conflit larvé avec l’état-major russe, ils avaient occupé pendant plusieurs heures un quartier général de l’armée à Rostov-sur-le-Don, dans le sud de la Russie, et parcouru plusieurs centaines de kilomètres vers Moscou, ébranlant le pouvoir russe. Leur rébellion a pris fin au soir du 24 juin, avec un accord prévoyant le départ en Biélorussie du patron de Wagner, Evguéni Prigojine. Ses combattants s’étaient vus proposer de rejoindre les troupes régulières, de retourner à la vie civile ou de partir avec leur chef pour la Biélorussie.

Mercredi soir, une vidéo publiée par des comptes Telegram se revendiquant proches de Wagner, non authentifiée, montrait Evguéni Prigojine accueillir ses hommes « sur le sol biélorusse » et leur expliquer qu’ils ne combattront plus en Ukraine, où « ce qui se passe sur le front est une honte et nous n’avons pas besoin d’y participer ». Dans cette vidéo, Evguéni Prigojine demande aussi à ses troupes de mener à bien l’entraînement de l’armée de la Biélorussie et de se préparer pour « un nouveau voyage en Afrique », où Wagner est déjà présent dans plusieurs pays.