Biélorussie : l’opposant Mikola Statkevitch libéré de prison

Le prisonnier politique Mikola Statkevitch est de retour chez lui au Bélarus, a indiqué son épouse, Marina Adamovitch, via un message publié sur Facebook le jeudi 19 février 2026. La nouvelle, relayée par la famille, marque une étape importante après des années d’incarcérations liées à son engagement contre le président Alexandre Loukachenko.

Selon Marina Adamovitch, son mari a été victime d’un accident vasculaire cérébral et se trouve en phase de récupération à domicile. Elle précise que, pour le moment, il éprouve des difficultés d’élocution, mais que son état général est stable et que son rétablissement progresse.

Agé de 69 ans, Statkevitch a d’abord été appréhendé en mai 2020 lors des vagues de répression qui ont suivi la contestation politique au pays. Il avait ensuite recouvré la liberté en septembre 2025, décision qui n’a pas mis fin à ses ennuis judiciaires puisqu’il a choisi de rester au Bélarus et a été de nouveau emprisonné par la suite.

Figure de longue date de l’opposition au pouvoir en place, Statkevitch a incarné pendant des décennies une voix dissidente face à Alexandre Loukachenko, aujourd’hui toujours président. Son retour à domicile soulève de nouvelles interrogations quant à son avenir politique et à sa prise en charge médicale.

Parcours judiciaire et situation actuelle

Le parcours de Statkevitch est marqué par des arrestations répétées et des périodes d’incarcération qui ont rythmé son action politique. Son dernier séjour à la maison intervient après une succession d’événements judiciaires et médicaux qui restent, pour l’heure, peu détaillés publiquement.

La famille, qui a choisi de communiquer via les réseaux sociaux, insiste sur le caractère progressif de la convalescence et demande du temps et de la discrétion pour permettre au patient de se rétablir. Aucune information supplémentaire sur d’éventuelles démarches légales ou sur la suite de sa situation judiciaire n’a encore été fournie.