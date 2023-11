Beyoncé accusée de se blanchir la peau: sa mère craque et traite ses fans de « loosers » (image)

Alors que la chanteuse Beyoncé fait l’objet de « critiques racistes » ces dernières heures sur les réseaux sociaux, sa mère Tina Knowles, a décidé de prendre la défense de sa fille.

La vedette américaine, âgée de 42 ans, est au centre d’une vive polémique depuis l’après-midi du mardi 28 novembre 2023. Tout a commencé après qu’elle ait publié sur Instagram des images prises lors de l’avant-première de son film « Renaissance », qui retrace sa récente tournée et toutes ses dates de spectacle.

Sur les clichés, la chanteuse semblait arborer un teint plus clair. Ce détail n’a pas échappé à certains de ses fans, qui émettent l’hypothèse que la star pourrait avoir recours à des pratiques de dépigmentation cutanée. Plusieurs internautes ont accusé la compagne de Jay-Z de chercher à « éclaircir sa peau ».

Si Beyoncé a une fois encore préféré garder le silence face à cette nouvelle polémique, sa mère n’a pas pu contenir son exaspération. Tina Knowles a exprimé son mécontentement de manière véhémente à travers un long message partagé sur son compte Instagram « Elle a fait une avant-première pour son film, appelé Renaissance, où le thème entier était argenté avec des cheveux argentés, un tapis argenté et où elle suggère une tenue argentée, et vous les idiots, vous pensez qu’elle essaie d’être une femme blanche et qu’elle se décolore la peau ? », a commencé la mère de famille.

Tina Knowles a ensuite exprimé son indignation face aux nombreuses attaques que subit sa fille sur les réseaux sociaux. « J’en ai marre des gens qui l’attaquent. Chaque fois qu’elle fait quelque chose qu’elle se démène le cul, vous, tristes petits haineux, vous sortez de vos cachettes. (…) J’en ai marre de vous les loosers. Je sais qu’elle va être en colère contre moi pour avoir passé ce coup de gueule, mais j’en ai marre ! Cette fille s’occupe de ses affaires. Elle aide les gens dès qu’elle peut. Elle élève et promeut les femmes noires tout le temps », a conclu la mère de Beyoncé.