Besiktas fait le point sur El Bilal Touré

Beşiktaş JK a livré des précisions sur la condition physique d’El Bilal Touré, touché lors de la 22e journée du championnat turc, la Trendyol Süper Lig, face à Istanbul Başakşehir, dimanche 15 février 2026.

Aux alentours de la 34e minute, à la suite d’un duel, l’attaquant malien a ressenti une vive douleur à l’arrière de la cuisse gauche. Incapable de poursuivre, il a quitté ses coéquipiers avant la pause et le staff soignant est intervenu immédiatement sur le bord du terrain.

Les examens d’imagerie réalisés le lundi 16 février ont permis d’établir un diagnostic précis : une déchirure accompagnée d’une hémorragie au niveau de l’ischio-jambier gauche. Cette atteinte musculaire nécessite une prise en charge spécialisée.

Suivi médical et conséquences sportives

Le service médical du club a pris en main le protocole de soins et met en place le suivi adapté à ce type de lésion. En conséquence, l’international malien manquera les prochains rendez-vous programmés par Beşiktaş, le staff préférant une rééducation progressive pour optimiser sa récupération.

Avant cet arrêt contraint, Touré affichait des statistiques intéressantes : six buts et cinq passes décisives toutes compétitions confondues, des chiffres qui témoignent de son importance offensive pour l’équipe.