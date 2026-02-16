Benin Web TV
LIVE

Besiktas fait le point sur El Bilal Touré

Beşiktaş JK a livré des précisions sur la condition physique d’El Bilal Touré, touché lors de la 22e journée du championnat turc, la Trendyol Süper Lig, face à Istanbul Başakşehir, dimanche 15 février 2026.

Le · MàJ le
Football
110vues
Besiktas fait le point sur El Bilal Touré
Publicité
1 min de lecture
Google News
Sommaire

Beşiktaş JK a livré des précisions sur la condition physique d’El Bilal Touré, touché lors de la 22e journée du championnat turc, la Trendyol Süper Lig, face à Istanbul Başakşehir, dimanche 15 février 2026.

Aux alentours de la 34e minute, à la suite d’un duel, l’attaquant malien a ressenti une vive douleur à l’arrière de la cuisse gauche. Incapable de poursuivre, il a quitté ses coéquipiers avant la pause et le staff soignant est intervenu immédiatement sur le bord du terrain.

Les examens d’imagerie réalisés le lundi 16 février ont permis d’établir un diagnostic précis : une déchirure accompagnée d’une hémorragie au niveau de l’ischio-jambier gauche. Cette atteinte musculaire nécessite une prise en charge spécialisée.

Publicité

Suivi médical et conséquences sportives

Le service médical du club a pris en main le protocole de soins et met en place le suivi adapté à ce type de lésion. En conséquence, l’international malien manquera les prochains rendez-vous programmés par Beşiktaş, le staff préférant une rééducation progressive pour optimiser sa récupération.

Avant cet arrêt contraint, Touré affichait des statistiques intéressantes : six buts et cinq passes décisives toutes compétitions confondues, des chiffres qui témoignent de son importance offensive pour l’équipe.

Publicité

Articles liés

AS FAR se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des champions CAFFootball : CR Bélouizdad bat l’AS Otoho et termine en tête du groupe CTous les clubs qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions CAFMourinho et le Real Madrid: un retour bientôt possible ?
Merci pour votre lecture — publicité