Bertrand Chameroy menacé de mort à cause d’un sketch

Bertrand Chameroy met fin à son aventure sur France Inter après une seule saison, un départ qui survient dans un climat d’émotions fortes et de tensions inédites. Le chroniqueur, connu pour son humour incisif, a annoncé cette décision lors de sa dernière émission, marquée par des adieux poignants à ses auditeurs et à l’équipe de la station. Outre ce retrait, il a aussi révélé avoir été victime de menaces de mort à la suite d’un sketch diffusé à la télévision, un épisode qui illustre la montée de la violence en ligne et la radicalisation des débats sur les réseaux sociaux.

Cette annonce intervient à l’aube de la période estivale, moment traditionnel de pause pour de nombreuses émissions radiophoniques et télévisuelles. À l’image de nombreux autres animateurs, Bertrand Chameroy a clôturé sa saison sur une note à la fois nostalgique et déterminée. Il sera remplacé dès la rentrée par Paul de Saint-Sernin, qui prendra la relève dans l’émission diffusée chaque matin sur France Inter.

Dans ses derniers mots, Chameroy a adressé un message mélancolique et plein d’humanité à son successeur ainsi qu’à la rédaction : « Le tout dernier mot il sera pour moi (…) je préfère te prévenir, quand ton réveil sonnera ça va piquer très fort, tu n’auras plus de vie sociale, certains matins tu te demanderas : ‘Bordel comment arracher un sourire après le témoignage plombant de 7h50’, ou vu la tronche de l’actu du moment. Tu te remettras peut-être souvent en question mais dans les moments de doute, n’oublie pas une chose : tu as la chance de faire partie d’une prestigieuse maison, n’en déplaise aux propagateurs de haine et de fausses informations ».

Adieux émouvants et révélations sur les menaces reçues

Bertrand Chameroy a tenu, lors de cette dernière émission, à exprimer sa gratitude envers l’ensemble des équipes de France Inter. Il a évoqué l’émotion qu’il ressentait en quittant la Maison de la Radio après une saison riche en rencontres et en expériences : « Je te garantis que chaque matin tu viendras à la Maison de la Radio avec le sourire. Peut-être qu’un matin de juin, tu auras la gorge un peu nouée, c’est le jeu. Alors à toi, je souhaite la bienvenue, et à vous, auditeurs, en régie, dans la rédaction, au bocal et dans ce studio je vous dis, la gorge un peu nouée, merci et au revoir, c’était chouette, vous allez me manquer ».

Au-delà de cette séparation professionnelle, Bertrand Chameroy a révélé des raisons personnelles qui expliquent en partie son départ et sa prise de distance avec les réseaux sociaux. Le chroniqueur a notamment déclaré, lors d’une interview accordée à Public Sénat, avoir reçu des menaces de mort à l’encontre de sa personne à la suite d’un sketch diffusé dans l’émission de Pascal Praud. Cette parodie reprenait une chanson des Restos du Cœur, et a profondément déplu à certains téléspectateurs au point de susciter des réactions violentes.

Il a précisé : « Cette année, j’ai reçu ma première menace de mort pour un sketch. Qu’on me dise que je ne suis pas drôle, je peux l’entendre mais si je mérite qu’on me menace de mort, je ne suis pas sûr. » Face à une telle hostilité, il a choisi de réduire sa présence sur les plateformes sociales, dénonçant un climat de radicalisation et de violence exponentielle dans les échanges publics : « J’ai levé le pied sur les réseaux sociaux. Parce que là aussi ça s’est radicalisé, se sent obligé de commenter mais sans aucune nuance, c’est binaire et c’est très violent ».

Ces menaces ont provoqué une véritable onde de choc dans son parcours professionnel et personnel, le poussant à se protéger en s’éloignant de certains espaces d’expression en ligne, comme X (anciennement connu sous le nom de Twitter), qu’il qualifie de « déversoir ». Ce témoignage illustre les difficultés croissantes rencontrées par les personnalités publiques dans la gestion de leur image et dans la confrontation aux violences verbales dans le monde numérique.