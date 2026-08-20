Bernard Montiel répond aux critiques de Jean-Luc Lemoine et Marc Toesca sur la télévision

Bernard Montiel, animateur français emblématique, s’apprête à prendre les rênes de l’émission Samedi d’en rire sur France 3 à partir du 3 octobre 2026. Cette annonce a déclenché une série de réactions vives parmi les professionnels du milieu, notamment suite à l’éviction brutale de son prédécesseur, Jean-Luc Lemoine, qui a appris la nouvelle par les médias sans prévenir préalablement. Bernard Montiel a rapidement répondu aux critiques sur Instagram, rompant le silence et confirmant officiellement son arrivée, dans un contexte marqué par des tensions entre anciens collaborateurs et nouveaux visages à la tête du programme.

Animateur reconnu pour sa carrière de plus de quarante ans à la télévision française, Bernard Montiel est notamment célèbre pour avoir présenté sur TF1 l’émission Vidéo Gag de 1990 à 2003. Parallèlement, il s’est illustré en tant que comédien dans la série Sous le soleil et poursuit une activité régulière à la radio, sur RFM. Actuellement chroniqueur dans l’émission Touche pas à mon poste ! diffusée sur C8, Montiel jouit d’une réputation solidement ancrée dans le paysage médiatique français, avec des liens étroits au sein des sphères médiatiques et politiques.

Le changement à la tête de Samedi d’en rire est intervenu dans un contexte tendu. Cette émission de divertissement diffusée le samedi après-midi sur France 3 est une plateforme populaire, suivie pour ses formats humoristiques et ses débats légers. La surprise a été grande lorsque Jean-Luc Lemoine, à la tête du programme depuis sept saisons, a annoncé son renvoi via ses réseaux sociaux, révélant qu’il avait découvert son éviction par la presse, sans aucun avertissement de la production.

L’éviction de Jean-Luc Lemoine et les réactions de ses collaborateurs

Jean-Luc Lemoine a vivement exprimé son mécontentement sur les réseaux sociaux, déplorant la manière dont s’est déroulée son éviction. Il a expliqué qu’il avait eu des échanges récents avec la directrice de production concernant la saison suivante, ce qui rend la décision d’autant plus incompréhensible et brutale à ses yeux. « Ce n’était pas ma décision », a-t-il souligné, dénonçant un traitement qu’il juge injuste après son « investissement total » dans le programme.

La réaction de ses anciens chroniqueurs ne s’est pas fait attendre. Marc Toesca, chroniqueur historique de Samedi d’en rire et proche collaborateur de Jean-Luc Lemoine, a annoncé son propre départ du programme. Il a critiqué vertement Bernard Montiel, qui doit lui succéder, le qualifiant de « courtisan inodore, incolore, sans saveur », des propos qui ont retenti dans le monde des médias. Toesca a également pointé du doigt France Télévisions, jugeant qu’elle ne comprenait ni la télévision ni son public, et sous-entendant que la nomination de Montiel pourrait être liée à sa proximité avec le couple présidentiel, notamment Brigitte Macron.

Ces accusations ont installé un climat polémique autour de ce changement de présentateur, mettant en lumière des tensions internes au sein de la chaîne et soulevant des interrogations sur les pratiques de gestion de France Télévisions.

Bernard Montiel officialise son arrivée et réplique aux critiques

Face à ces attaques répétées, Bernard Montiel est sorti du silence le mercredi 19 août 2026 par un message posté sur son compte Instagram. Il y fustige les « fake news » propagées par certains, qu’il qualifie de « pleureuses » et fait preuve d’humour noir à travers son ton ironique et son expérience. « Au bout de 41 ans de télévision, j’avais déjà tout entendu… ou presque », écrit-il, ajoutant une phrase tirée de l’univers de son ami Cyril Hanouna, « la télé, ce n’est que de la télé ! »

Dans la même publication, Montiel confirme officiellement sa prise de fonction : « Retrouvez-moi dès le samedi 3 octobre à 13h30 sur France 3 dans Samedi d’en rire ». Cette nomination s’inscrit dans un emploi du temps chargé pour lui, puisqu’il rejoint également Les Enfants de la télé sur France 2 aux côtés de Faustine Bollaert, tout en poursuivant son émission dominicale sur RFM.

Par ailleurs, Jean-Luc Lemoine n’a pas attendu longtemps avant de rebondir après son départ. Dès le 31 août 2026, il fera ses débuts dans le nouveau talk-show Tout beau, tout neuf animé par Cyril Hanouna sur W9, marquant une réorientation rapide pour l’animateur et humoriste après sept saisons à la tête de l’émission qu’il vient de quitter.