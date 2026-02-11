Bernard Campan vide son sac après son sketch avec les Inconnus

Indochine poursuit sa domination sur la scène française avec un « Arena Tour » qui a transformé chaque date en événement : 110 concerts complets, plus de 1,21 million de spectateurs et une prolongation annoncée jusqu’en février 2026 après des prestations remarquées, notamment à la LDLC Arena de Lyon. Le groupe, porté par l’énergie de son leader Nicola Sirkis , enchaîne les salles pleines et multiplie les records depuis le lancement de la tournée.

Indochine poursuit sa domination sur la scène française avec un « Arena Tour » qui a transformé chaque date en événement : 110 concerts complets, plus de 1,21 million de spectateurs et une prolongation annoncée jusqu’en février 2026 après des prestations remarquées, notamment à la LDLC Arena de Lyon. Le groupe, porté par l’énergie de son leader Nicola Sirkis, enchaîne les salles pleines et multiplie les records depuis le lancement de la tournée.

La tournée, lancée en janvier 2025, a connu une affluence telle que les plateformes de billetterie ont été saturées lors de l’ouverture des ventes. Selon les chiffres communiqués, 110 dates affichent complet et l’ultime concert est programmé le 7 mars à l’Accor Arena de Paris. Ce cycle scénique, qui a mobilisé plus d’un million de fans, apparaît comme un jalon majeur dans l’histoire du groupe francophone.

Pour les téléspectateurs, TMC proposera une diffusion intégrale du concert le mercredi 4 mars à 21h25 : un programme de deux heures et demie reprenant les incontournables du répertoire du groupe — « J’ai demandé à la lune« , « Alice & June« , « Un été français« , « L’aventurier » et « Trois nuits par semaine » — ainsi que des titres moins attendus comme « À l’est de Java » et « Razzia« . Les morceaux récents issus de l’album Babel Babel figurent également au programme ; l’album a été certifié double platine avec plus de 287 000 ventes, porté par des titres tels que « La Belle et la Bête« , « L’amour fou » et « Sanna sur la Croix« .

Parodies, tensions et reconnaissance : Indochine sous les projecteurs

Le parcours du groupe est aussi marqué par des épisodes historiques de la scène culturelle française. Dans les années 1990, le trio comique des Inconnus — Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Legitimus — avait signé la parodie « Isabelle a les yeux bleus« , détournement mêlant Partenaire Particulier et l’esthétique new wave d’Indochine. Nicola Sirkis aurait commenté après la séparation du trio : « Indochine est encore là, les Inconnus n’existent plus. »

Des années plus tard, Bernard Campan est revenu sur l’épisode en 2013, sans animosité apparente : « J’ai entendu le chanteur du groupe, Nicola Sirkis, dire un jour dans une interview poignante à la télévision, et sans aucune acrimonie contre nous, que lorsque notre chanson ‘Isabelle a les yeux bleus’ est arrivée, ils étaient au creux de la vague et que ce fut un coup fatal pour eux. Personnellement, je trouve leur succès actuel formidable ! » En 2018, Pascal Legitimus laissait entendre que le ressentiment persistait : « Je pense qu’il nous en veut toujours. »

Sur le plan institutionnel, Indochine fait un retour remarqué aux Victoires de la Musique : alors que le groupe avait exprimé par le passé des réserves publiques sur la compétition — Nicola Sirkis déclarant ne plus y participer car « c’est que les maisons de disques qui votent » — une Victoire spéciale a été annoncée pour saluer le succès de leur « Arena Tour« . Fort de neuf nominations et de deux trophées antérieurs, dont le Meilleur album pop/rock en 2003 pour « Paradize » et une Victoire d’honneur en 2011, Indochine montera sur la scène de la Seine Musicale le vendredi 13 février pour recevoir cette distinction.