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BEPC 2026 au Bénin : le taux d’admissibilité s’établit à 64,14 % au plan national

Les résultats du Brevet d’études du premier cycle (BEPC), session de juin 2026, ont été proclamés ce vendredi 3 juillet. Le taux d’admissibilité au plan national s’établit à 64,14 %, en recul de 13,11 points par rapport à la session 2025, qui avait enregistré 77,25 % d’admis.

Soussouni D.
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BEPC 2026 au Bénin : le taux d’admissibilité s’établit à 64,14 % au plan national
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Les candidats au Brevet d’études du premier cycle (BEPC), session de juin 2026, sont désormais fixés sur leur sort. Les résultats ont été proclamés ce vendredi 3 juillet, avec un taux d’admissibilité national de 64,14 %.

Ce résultat marque une baisse de 13,11 points par rapport à la session de 2025, au cours de laquelle le taux de réussite s’était établi à 77,25 %. Malgré ce recul, plus de six candidats sur dix ont franchi avec succès cette étape importante de leur parcours scolaire.

Au total, 130 253 candidats ont composé dans 224 centres d’examen répartis sur toute l’étendue du territoire national. Parmi eux figuraient 64 317 filles (49,38 %) et 65 936 garçons (50,62 %), traduisant une répartition presque équilibrée entre les deux sexes.

La session 2026 a également enregistré la participation de 61 candidats en situation de handicap, dont 21 filles et 40 garçons, illustrant les efforts en faveur d’une éducation inclusive.

Les épreuves écrites se sont déroulées du 8 au 10 juin 2026. Le lancement officiel avait eu lieu au Collège catholique Saint Jean-Baptiste de Cotonou, sous la présidence du ministre des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle, Clément Adéyèmi Kouchadé.

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