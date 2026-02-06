Benzema lance son ère à Al-Hilal avec un triplé, ses anciens coéquipiers du Real lui rendent hommage

Karim Benzema a signé un triplé face à Okhdood (6-0) jeudi soir pour ces débuts avec Al Hilal. Une démonstration de force saluée par les hommages de Modrić, Marcelo et Vinicius.

L’effet Benzema est immédiat. Trois jours seulement après la finalisation spectaculaire de son transfert gratuit à Al-Hilal, Karim Benzema a offert une performance de chef-d’œuvre pour ses débuts, inscrivant un triplé lors de la large victoire 6-0 contre Al-Okhdood. Un coup de maître qui n’a pas manqué de susciter les réactions de ses anciens frères d’armes du Real Madrid.

À 38 ans, le Ballon d’Or 2022 a rappelé à tous l’étendue de sa classe. Il a ouvert le score peu avant la demi-heure de jeu d’une manière typiquement benzemienne : une talonnade magistrale dans la surface, prouvant que l’instinct du buteur reste intact. L’ancien madrilène a ensuite enchaîné, doublant la mise à l’heure de jeu d’une frappe rasante, avant de compléter son triplé quatre minutes plus tard sur un nouveau coup au but à bout portant. L’homme du match a même offert une passe décisive à Malcom pour le quatrième but, avant que Salem Al Dawsari ne scelle le score.

Sur les réseaux sociaux, l’attaquant a exprimé sa fierté : « Fier de l’équipe. Merci pour votre soutien et votre accueil chaleureux. » Des mots qui ont immédiatement fait réagir sa vieille garde. De Madrid, les hommages ont fusé. Luka Modrić a réagi avec trois émojis de feu, tandis que Marcelo a répondu par une pluie de cœurs et de flammes. Vinicius Junior, quant à lui, a envoyé un message cryptique mais évocateur à son ancien partenaire : « KB oscuridad » (« KB obscurité »), un surnom et un hommage au style implacable du Français.