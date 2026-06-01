Benoît Magimel déterminé à retrouver tous ses César après un cambriolage

Benoît Magimel, l’un des acteurs les plus primés du cinéma français, a révélé qu’une partie de ses trophées, dont ses César, ont été dérobés lors d’un cambriolage. Invité de l’émission 20h30 le dimanche sur France 2 le 31 mai 2026, l’acteur de 52 ans est revenu sur cet épisode et sur sa trajectoire, tout en évoquant son prochain rôle dans La Bataille de Gaulle, l’âge de fer, attendu en salles le 3 juin.

Interrogé par Laurent Delahousse, Magimel a retracé une carrière commencée à l’âge de 12 ans et marquée par de nombreuses récompenses. Au fil de l’entretien, il est revenu sur ses évolutions personnelles — de la jeunesse « perfectionniste » et « fiévreuse » aux années de questionnements, jusqu’à une cinquantaine qu’il dit aborder avec plus de sérénité — et sur l’impact du cambriolage sur sa vie privée et professionnelle.

Le comédien a livré son récit sans détour : « On me les a volés ! Je me suis fait cambrioler, ils me les ont tous pris », a-t-il déclaré. Selon des informations précédemment relayées par la presse, le préjudice lié au vol aurait été estimé à 150 000 euros d’affaires dérobées. Magimel a précisé avoir « mis des mecs dessus » pour tenter de retrouver ses trophées et s’est dit déterminé à ne pas laisser la perte sans suite.

Des César volés, mais pas abandonnés selon Benoît Magimel

Les César, référence des récompenses du cinéma français, ne représentent pas seulement une valeur matérielle aux yeux des comédiens : ils symbolisent des étapes et des reconnaissances d’une carrière. En évoquant la disparition de ses trophées, Benoît Magimel a insisté sur l’attachement sentimental que lui inspirent ces objets, soulignant la volonté de les récupérer plutôt que de les remplacer ou d’en faire table rase.

Le cambriolage qui a touché l’acteur avait été largement couvert par les médias : au-delà de la perte financière, la disparition d’objets chargés d’histoire personnelle a été présentée comme un traumatisme distinct. Dans son intervention, Magimel a gardé le ton posé qui a marqué l’ensemble de l’entretien, mêlant franchise et distance pour évoquer cet épisode sensible.

Parallèlement à cet épisode, l’entretien a donné de l’espace au travail artistique du comédien. Il a expliqué choisir désormais ses rôles « au feeling », refusant ce qui ne lui semble pas crédible. Il incarne dans La Bataille de Gaulle, l’âge de fer le général Koenig et a été séduit par la vision du réalisateur Antonin Baudry.

À propos du personnage, Magimel a souligné la dimension humaine et collective de la mission : « Il emmène avec lui 3 800 hommes pour une mission suicide. Il y a beaucoup d’humanité en lui. Ils ne se voient pas comme des héros, ces mecs-là », a-t-il confié, décrivant la force du rôle qui l’a convaincu d’y participer.