Benjamin Stambouli (FC Metz) évoque la réception de Lille en Ligue 1

Le milieu du FC Metz a pris la parole ce jeudi, à la veille de la réception de Lille en championnat. Les Grenats, lanterne rouge de la Ligue 1 avec 12 points récoltés en 20 journées, reçoivent au Stade Saint-Symphorien pour la 21e journée, après une série de huit rencontres sans succès.

Benjamin Stambouli, 35 ans, s’est présenté devant les journalistes pour revenir sur la défaite concédée à Angers (1-0) lors de la précédente journée. Le vétéran a souligné que, malgré le résultat, le comportement collectif lui a plu : les joueurs ont montré de la rigueur, de la solidarité et une implication importante, même si cela n’a pas suffi à ramener un point.

Le discours du milieu messin insistait sur la dimension positive du contenu de la rencontre, en dépit du score. Il a insisté sur les efforts fournis par le groupe et la volonté de s’appuyer sur ces ressources pour tenter de renverser la tendance dans les prochains rendez-vous à domicile.

Préparer un choc face à un adversaire solide

En évoquant l’adversaire du week-end, Stambouli a insisté sur la qualité de l’effectif lillois, actuellement bien placé dans la course aux places européennes. Le LOSC, cinquième du championnat et engagé en play-offs pour la Ligue Europa contre l’Étoile Rouge de Belgrade, représente un sérieux test pour Metz.

Le capitaine improvisé a appelé ses coéquipiers à la vigilance et à la précision : identifier les points faibles adverses, se montrer ambitieux et surtout se surpasser pour espérer l’emporter. L’objectif affiché est clair : obtenir une prestation convaincante et, si possible, un résultat capable d’amorcer une sortie de cette mauvaise passe.