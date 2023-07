- Publicité-

Selon les informations de The Sun, récemment acquitté de toutes les charges de viol et tentative de viol qui pesaient sur lui, Benjamin Mendy a rejoué au football dimanche au complexe Pitts dans le quartier d’Ardwick à Manchester.

Benjamin Mendy, célèbre footballeur âgé de 29 ans, peut enfin souffler. Après une longue bataille judiciaire entamée en 2021, l’arrière-gauche a été reconnu non-coupable des dernières accusations de viol et de tentative de viol qui pesaient encore sur lui par le jury de Chester vendredi dernier.

Bien que l’acquittement de Benjamin Mendy soit une victoire pour lui sur le plan judiciaire, il reste encore des défis à relever sur le plan professionnel. Pendant le déroulement de cette affaire, il a été écarté des terrains et de son équipe de Manchester City. Le chemin vers une reprise de sa carrière s’annonce donc difficile. En attendant de savoir de quoi sera fait son avenir, le joueur a rejoué au football ce dimanche selon les informations de The Sun.

D’après le média britannique, après avoir fait la fête avec des proches, le français a retouché au ballon au complexe Pitts dans le quartier d’Ardwick à Manchester. Il portait une tenue de Manchester City, et a demandé à des inconnus s’il pouvait se joindre à eux. «Ils ne pouvaient pas y croire : jouer contre une star de la Premier League et un vainqueur de la Coupe du monde. Mendy a ri et s’est juste amusé. Il était heureux de serrer la main de tout le monde à la fin et de signer des autographes», a expliqué un spectateur présent sur les lieux.

Toujours selon The Sun, le défenseur français aspire à redonner un nouvel élan à sa carrière et envisage sérieusement l’Arabie Saoudite comme destination. Ce pays lui offrirait non seulement une chance de se relancer sur le plan sportif, mais également une perspective financière avantageuse.

