Benjamin Castaldi comparé à Rambo après sa transformation physique

Benjamin Castaldi, 55 ans, crée la surprise sur Instagram ce mardi 17 février 2026 en publiant une photo devenue virale : torse nu devant un miroir, l’animateur affiche un physique très musclé, une transformation qui alimente les discussions entre admiration et soupçons d’image retouchée ou générée par intelligence artificielle.

La publication a rapidement récolté de nombreux commentaires, allant de comparaisons flatteuses à des mises en doute. Certains internautes assimilent son apparence à celle d’un personnage de film d’action, d’autres évoquent des manipulations numériques. Parmi les remarques figurent notamment : « Impossible cest lui soit photoshop soit IA », « Photoshop mdr », « Merci Photoshop », commentaires qui traduisent le scepticisme d’une partie des utilisateurs.

Sur la photo, Benjamin Castaldi apparaît torse nu dans un miroir, avec des abdos marqués et des pectoraux très dessinés, silhouette qui contraste avec l’image publique qu’il entretenait ces dernières années. Les réactions positives ne manquent pas non plus : certains abonnés saluent un travail sportif sérieux, une alimentation adaptée ou l’accompagnement par un coach. Bernard Montiel, ancien collègue de TPMP, a par exemple commenté « Hey Rambo », tandis que d’autres messages de soutien affichent des formules comme « Franchement Benjamin … Super boulot .. je sais a quel point c’est pas évident a notre âge de fabriquer un corps harmonieux .. bien joué vraiment » ou encore « Bravo, beaucoup de courage c’est bien ».

Parcours, vie privée et actualité

Né le 28 mars 1970 à Boulogne‑Billancourt, Benjamin Castaldi est le fils de l’acteur Jean‑Pierre Castaldi et de l’actrice Catherine Allégret. Il débute comme animateur dans les années 1990 et se fait connaître du grand public en présentant Loft Story sur M6 en 2001. Il poursuit ensuite sa carrière à la télévision en prenant les rênes de Secret Story de 2007 à 2014, programme auquel il restera associé jusqu’à son remplacement par Christophe Beaugrand.

Longtemps présent dans l’univers des plateaux comme chroniqueur, notamment sur Touche pas à mon poste, Benjamin Castaldi a vu sa présence médiatique diminuer au fil des années et se fait aujourd’hui plus discret. Côté vie privée, il a été marié à quatre reprises : d’abord à Valérie Sapienza, puis à Flavie Flament (divorce prononcé en 2008), il épouse ensuite Vanessa Broussouloux en 2011 et vit actuellement avec Aurore Aleman, rencontrée durant sa période sur Secret Story.

Sur le plan professionnel, l’animateur est régulièrement évoqué par les médias : Cyril Hanouna a récemment annoncé la possibilité d’un retour de Benjamin Castaldi autour de la table de sa nouvelle quotidienne sur W9, intitulée Tout beau, tout n9uf.