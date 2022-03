Bénin: Yves Kouaro Chabi demande l’ouverture de registre pour les apprenants absentéistes

Ce phénomène indique le ministre de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, est contraire à la mission éducative de l’école et compromet les rendements scolaires et l’atteinte des ODD4.

L’absence aux cours de certains apprenants prend de l’ampleur. Pour comprendre le phénomène et prendre des mesures appropriées, le ministre de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, Yves Kouaro Chabi a instruit les chefs d’établissement à recenser quotidiennement les apprenants absentéistes.

