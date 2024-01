Bénin: Yayi et Madougou exigent un droit de réponse à l’ORTB après l’interview de Talon

- Publicité-

Après l’interview accordée par le président Patrice Talon à l’Office de radiodiffusion et télévision du Bénin (ORTB), l’ancien chef d’État Thomas Boni Yayi et Madame Reckya Madougou indexés dans l’interview, exigent un droit de réponse.

L’ancien président Boni Yayi et son ex ministre de la justice, Reckya Madougou selon Banouto veulent répondre au président Patrice Talon suite à l’interview qu’il a accordé à la télévision nationale et diffusée le 23 Décembre dernier. Les deux personnalités ont jugé de « graves », certains propos tenus par le chef de l’État dans son interview.

En effet, au cours de l’interview, Patrice Talon a expliqué que Reckya Madougou a été condamnée pour avoir commandité l’assassinat de l’ancien maire de Parakou. « Ses complices arrêtés, sont passés aux aveux. On a vu les traces des échanges par lesquels les gens ont été payés, mandatés pour commettre un assassinat« , a déclaré le président Patrice Talon.

Sur le pardon qui lui a été accordé par son prédécesseur lors de son exil, Patrice Talon a expliqué qu’il n’avait rien demandé à Boni Yayi. « Moi, je n’ai jamais demandé que Boni Yayi me pardonne de quoi que ce soit. Il ne m’a pardonné de rien du tout parce que je ne suis condamné de rien du tout« , a fait savoir l’actuel locataire du palais de la Marina.

- Publicité-

Le Chef de l’Etat a affirmé que les allégations de tentative d’empoisonnement et de coup d’Etat dirigées à son encontre relèvent davantage de la tragi-comédie. Il a exprimé son souhait d’organiser un échange (Atchapodji) avec son prédécesseur pour discuter de ces sujets.

Demande de droit de réponse à l’ORTB

Choqués par les propos du président de la république, Reckya Madougou à travers son conseil et l’ancien président Boni Yayi ont saisi la télévision nationale d’un droit de réponse.

« Toutes ces affirmations suffisamment graves méritaient qu’en toute équité, il soit donné l’occasion à nos clients de se prononcer comme l’exige le Code de l’information et de la Communication », a confié Me Renaud Agbodjo à la même source.

- Publicité-

Mais pour l’instant, le droit de réponse est resté sans suite au niveau de la chaine du service public.