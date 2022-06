Bénin vs Mozambique: les tarifs d’entrée au stade

Le Bénin affronte le Mozambique ce mercredi au stade Général Mathieu Kérékou dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Et pour ce choc à enjeux, l’entrée est libre mais payante.

Malmené samedi dernier pat le Sénégal (3-1) qui lui a montré un aperçu du haut niveau, le Bénin se doit de réagir. Et cela doit passer par la réception du Mozambique mercredi prochain. Les Écureuils affrontent en effet les Mambas au stade Général Mathieu Kérékou pour le compte de la deuxième journée des phases qualificatives.

Une mission importantissime pour le team béninois qui doit prendre les trois points de la victoire pour relancer sa campagne. Chose qu’en est conscient le sélectionneur national Moussa Latoundji et sa troupe qui se sont déjà remis à l’entrainement, 24 heures après leur désillusion à Dakar. Le onze national a en effet été aperçu dimanche et lundi au stade GMK pour des séances d’entrainement. Sous la supervision de l’encadrement technique, les quarts de finaliste de la CAN 2019 ont étudié plusieurs systèmes de jeu en vue du choc contre l’équipe mozambicaine.

Un choc pour lequel le public béninois est massivement convié pour soutenir son équipe nationale comme il sait le faire dans les grands rendez-vous. Sauf que que pour cette rencontre, l’entrée est conditionnée. Si l’accès est libre à tout le monde, il est tout de même payant. En effet, pour une place en gradin, il faut débourser la modique somme de 500F alors que la tribune couverte coûte 2000F.

Des montants qui ne devraient cependant pas entacher la détermination des fans des Écureuils et les inconditionnels amoureux du cuir rond qui devraient massivement faire le déplacement du côté du stade GMK pour pousser l’équipe béninoise. Les Écureuils en auraient certainement besoin.