Bénin: voici pourquoi l’UP-R interdit à ses nouveaux maires toute nomination

Le parti Union Progressiste le Renouveau (UP-R) a pris une décision visant à encadrer strictement la gestion des cabinets municipaux des mairies où il détient la majorité.

Selon un communiqué interne du parti, les nouveaux maires issus de l’UP-R ne sont pas autorisés à procéder à des nominations au sein de leurs cabinets communaux dans l’immédiat. La mesure, rendue publique récemment, intervient au moment où la majorité des exécutifs municipaux nommés pour la mandature 2026-2033 commence à s’installer à la tête des communes.

Elle fait suite à des recommandations de la direction politique de l’UP-R, qui appelle à la mise en place préalable d’un cadre concerté et structuré pour ces nominations, afin d’éviter toute précipitation et d’assurer une cohérence avec les objectifs et les valeurs du parti.

Le texte du parti précise que cette interdiction temporaire s’applique jusqu’à ce que des orientations plus larges soient définies par les instances compétentes de l’UP-R, après concertation avec les structures concernées.

L’objectif affiché est de garantir une meilleure organisation des cabinets municipaux, en évitant des désignations jugées opportunistes ou contraires aux engagements pris lors des élections locales.

Selon des sources proches du dossier, cette directive a été adressée aux maires et aux responsables communaux du parti, lesquels sont invités à attendre des lignes directrices précises avant d’engager toute procédure de nomination dans leurs cabinets.

L’accent est mis sur la nécessité de réflexion collective, de planification et de prise en compte des impératifs de gouvernance locale.

Cette décision de l’UP-R intervient dans un contexte où plusieurs partis politiques entament la mise en place de leurs exécutifs locaux après les élections municipales.

En encadrant ainsi les nominations internes à ses mairies, l’Union Progressiste le Renouveau entend structurer davantage l’organisation de ses équipes de travail au niveau communal.