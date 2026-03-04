Benin Web TV
Bénin : voici les raisons de la démission de Boni Yayi de la tête des Démocrates

L’ancien président de la République, Thomas Boni Yayi, a annoncé ce 03 mars 2026 sa démission de la présidence du parti Les Démocrates. Selon les informations, des raisons de santé sont à l’origine de cette décision.

Politique
L’ancien chef de l’État béninois, Thomas Boni Yayi, a officiellement quitté la présidence du parti Les Démocrates. L’annonce a été rendue publique ce mercredi 04 mars 2026.

Selon Canal 3 Bénin, cette décision est principalement motivée par des raisons de santé. Dans un message adressé aux militants, l’ex-président a indiqué s’exprimer « avec gravité, humilité et un profond sens des responsabilités », précisant que son choix est le fruit « d’une longue réflexion menée au cours de ces derniers mois ».

« Je vous informe de ma décision de me retirer de mes fonctions de Président du Parti Les Démocrates, décision qui prendra effet à compter de ce jour, le 3 mars 2026 », a-t-il déclaré.

Boni Yayi explique vouloir désormais se consacrer au repos. « Pour des raisons de santé, et afin de pouvoir pleinement consacrer cette nouvelle étape de ma vie au repos, j’ai choisi de mettre un terme à mes activités politiques au sein du parti », a-t-il affirmé.

Dans son message, il confie la gestion du parti aux vice-présidents et aux instances dirigeantes, en attendant la tenue d’un prochain congrès. Il les exhorte à privilégier « une gestion consensuelle » afin de préserver l’unité de la formation politique.

Cette démission marque un tournant important pour Les Démocrates, principal parti d’opposition, et ouvre une nouvelle phase dans son organisation interne.

