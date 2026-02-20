Bénin : voici les membres de l’équipe technique de l’Unité d’Appui en Ressources Humaines créée à la Présidence

À travers un décret signé le 4 février 2026, le président de la République Patrice Talon a dévoilé la composition de l’Unité d’Appui en Ressources Humaines créée à la Présidence de la République, une structure qui a pour mission de mobiliser et déployer des talents de haut niveau pour renforcer l’action gouvernementale.

Le décret n°2026-019 du 4 février 2026 institue officiellement l’Unité d’Appui en Ressources Humaines au rang des structures d’appui à l’action gouvernementale, placée sous le Secrétariat général de la Présidence.

L’article 3 du décret précise la composition de l’équipe technique de base : « L’Unité d’Appui en Ressources Humaines dispose d’une équipe technique de base composée notamment des compétences ci-après : experts justifiant d’une expérience reconnue en matière de conseil en stratégie et organisation, ainsi qu’en matière de conseil économique et financier ; experts comptables et experts en finances publiques disposant d’une expérience avérée des réformes et de la gouvernance dans le secteur public ; économistes ; avocats, juristes ; experts sectoriels ».

Pour les besoins spécifiques, l’Unité peut aussi faire appel à des consultants recrutés sur une procédure simplifiée ou signer des accords-cadres avec des cabinets de conseil, des cabinets d’avocats et des banques d’affaires. Les membres de l’équipe seront soumis à une évaluation régulière afin de garantir la qualité et la pertinence de leur contribution.

Selon le décret, cette unité a pour mission de mobiliser, déployer et fidéliser des talents de haut niveau afin de soutenir la transformation du pays et de valoriser l’expertise béninoise au niveau international. Elle interviendra également pour renforcer les capacités techniques et institutionnelles des structures de l’État, constituer un centre de référence méthodologique et assurer une veille stratégique sur les innovations et bonnes pratiques africaines et internationales.

L’Unité est placée sous l’autorité administrative du Secrétaire général de la Présidence, et ses activités seront coordonnés par un Coordonnateur nommé par arrêté présidentiel. Les ressources nécessaires à son fonctionnement et au financement des experts ou cabinets recrutés seront inscrites sur une ligne spécifique du budget de la Présidence.